Pattensen jagt nächsten Dreier, Ihme-Roloven muss nach Springe

Der 8. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 ist bereits eröffnet: Am Dienstagabend setzte sich der MTV Rehren im vorgezogenen Derby bei Schwarz-Weiß Enzen mit 3:2 durch und schob sich vorübergehend auf Rang zwei. Am Wochenende stehen nun die übrigen sieben Partien auf dem Programm – von klaren Favoritenrollen bis zu offenen Duellen.

Der MTV Rehren bewies nach der unglücklichen Niederlage gegen Springe (2:3) Moral und gewann das Derby in Enzen knapp, aber verdient. Trainer Mike Schönherr sprach nach der Pleite gegen den FC Springe von einer „unnötigen Niederlage“, weil man „die drei Tore irgendwie alle so ein bisschen hergeschenkt“ habe. In Enzen wirkte sein Team deutlich gefestigter und bleibt oben dran.

Sa., 27.09.2025, 15:00 Uhr TSV Goltern Goltern TSV Pattensen Pattensen

Die Rollen sind klar verteilt: Tabellenführer Pattensen reist als Favorit nach Goltern. Während der Absteiger mit 22 Punkten ungeschlagen an der Spitze thront, steckt Goltern mit nur vier Zählern tief im Keller. Pattensen verfügt mit 27:5 Toren über die mit Abstand beste Offensive und Defensive der Liga – ein Punktgewinn für Goltern wäre eine Überraschung.

Für Egestorf II läuft es bislang gar nicht: Ohne Sieg und mit nur zwei Punkten ziert das Team das Tabellenende. Gegner Arnum dagegen hat einen guten Saisonstart hingelegt und rangiert mit 14 Punkten in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Enttäuschung für den SVA.

Sa., 27.09.2025, 16:00 Uhr FC Eldagsen FC Eldagsen Türkspor Wunstorf Wunstorf

Ein Duell im unteren Tabellenmittelfeld. Eldagsen kommt bislang nur schwer in Tritt und sammelte erst acht Punkte, Wunstorf liegt mit vier Zählern noch dahinter. Die Gastgeber gehen mit dem etwas besseren Lauf ins Spiel – zumal sie mit 13:11 Toren ein ausgeglichenes Verhältnis vorweisen, während Wunstorf große Probleme in der Defensive hat.

Spannung verspricht das Duell zweier Teams in der erweiterten Spitzengruppe. Springe erkämpfte sich zuletzt durch das 3:2 in Rehren einen Achtungserfolg und hat nun 12 Punkte auf dem Konto. „Wir haben gerade in der ersten Halbzeit gegen Rehren gut angelaufen und den Gegner immer wieder zu langen Bällen gezwungen“, analysierte Rehrens Coach Schönherr die Stärke der Springer Offensive. Ihme-Roloven steht mit 15 Punkten noch ungeschlagen auf Rang vier – ein echter Härtetest für beide.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf

Für Aufsteiger Kirchdorf läuft es nach Maß: Mit 13 Punkten rangiert der Neuling im oberen Mittelfeld. Jahn Leveste dagegen muss nach zwei Siegen und zwei Remis zu Beginn nun dringend wieder punkten, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen. Ein Sieg wäre für den TV Jahn auch ein Signal, dass man mit den starken Aufsteigern mithalten kann.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln SV Gehrden Gehrden

Der SC Rinteln will nach einem soliden Start weiter nach oben klettern. Mit 11 Punkten liegt die Elf im sicheren Mittelfeld. Gegner Gehrden dagegen steckt bei nur sechs Zählern im Tabellenkeller fest und muss dringend mehr Konstanz in die Defensive bringen. Rinteln gilt auf heimischem Platz als Favorit.