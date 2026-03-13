Pattensen in Leveste, Arnum und Rehren vor Pflichtaufgabe Der 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bringt Duelle zwischen Spitze, Mittelfeld und Keller – mehrere Teams wollen ihre Serien fortsetzen von FD · Heute, 14:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 verspricht ein abwechslungsreiches Programm. Während Tabellenführer TSV Pattensen seine Spitzenposition verteidigen will, kämpfen die Verfolger um Anschluss. Gleichzeitig stehen im Tabellenkeller wichtige Punkte auf dem Spiel.

Der Spieltag beginnt bereits am Samstag mit dem Heimspiel des FC Eldagsen gegen Jahn Lindhorst. Die Gastgeber gehören zu den konstantesten Teams der Liga und liegen aktuell auf Rang zwei. Mit einem Heimsieg könnte Eldagsen den Druck auf Spitzenreiter Pattensen aufrechterhalten. Lindhorst reist dagegen als Außenseiter an. Der Aufsteiger bewegt sich derzeit im unteren Mittelfeld und braucht Punkte, um Abstand zu den gefährdeten Tabellenregionen zu halten.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn TSV Pattensen Pattensen 15:00 PUSH

Ein interessantes Duell erwartet die Zuschauer in Leveste. Der heimische TV Jahn befindet sich nach zuletzt starken Ergebnissen im gesicherten Mittelfeld und möchte seine gute Form bestätigen. Tabellenführer Pattensen dagegen reist mit breiter Brust an. Die Mannschaft stellt weiterhin die stabilste Defensive der Liga und geht als klarer Favorit in die Partie.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr Türkspor Wunstorf Wunstorf SV Arnum SV Arnum 15:00 PUSH

Der SV Arnum gastiert beim Tabellenletzten aus Wunstorf und geht mit klarer Favoritenrolle in die Begegnung. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Abels möchte nach dem knappen Auswärtssieg in Kirchdorf nachlegen. Abels formuliert die Zielsetzung deutlich: „Wir spielen natürlich auf Sieg, die tabellarische Lage spricht uns da ja auch klar die Favoritenrolle zu.“ Dennoch erwartet er einen unangenehmen Gegner. „Der Gegner wird sich wehren, der wird Gas geben.“ Entscheidend werde sein, den Widerstand der Gastgeber früh zu brechen. „Es geht darum, so einen Gegner, der so weit unten steht, zu brechen, dass der Widerstand irgendwann auch weniger wird“, erklärt der Arnumer Trainer.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln FC Springe FC Springe 15:00 PUSH

Im Mittelfeldduell treffen zwei Teams aufeinander, die zuletzt unterschiedliche Ergebnisse verbuchten. Rinteln konnte im Nachholspiel gegen Egestorf II einen wichtigen Heimsieg feiern und möchte nun nachlegen. Der FC Springe reist ebenfalls mit Selbstvertrauen an, nachdem die Mannschaft unter der Woche ein torreiches Spiel gegen Kirchdorf mit 5:2 gewann. Beide Teams könnten sich mit einem Sieg weiter im Tabellenmittelfeld stabilisieren.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSV Luthe TSV Luthe SV Gehrden Gehrden 15:00 PUSH

Im Kellerduell zwischen Luthe und Gehrden geht es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Luthe zeigte zuletzt mit einem überraschend deutlichen Sieg gegen Rinteln aufsteigende Form. Gehrden dagegen musste unter der Woche eine Niederlage in Leveste hinnehmen und will nun möglichst schnell wieder punkten.

Der MTV Rehren reist als Favorit nach Goltern. Nach dem überzeugenden 5:0-Erfolg gegen Egestorf II möchte die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr den gelungenen Rückrundenstart bestätigen. Schönherr erwartet jedoch eine kampfbetonte Partie: „Die werden kämpfen bis der Arzt kommt, so wie es Mannschaften machen, die unten im Keller stehen.“ Besonders im Fokus steht dabei Golterns Offensivspieler Christian Kolter: „Den muss man natürlich aus dem Spiel nehmen.“ Rehren will dennoch seinen spielerischen Vorteil nutzen. „Wenn wir über Laufbereitschaft und aggressives Zweikampfverhalten ins Spiel kommen, können wir unsere fußballischen Vorteile ausspielen“, sagt Schönherr. Das Ziel ist klar: „Wir wollen da oben dranbleiben.“

Für die Reserve aus Egestorf geht es im Heimspiel gegen Ihme-Roloven vor allem um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach der deutlichen Niederlage in Rehren steht die Mannschaft weiter unter Druck. Ihme-Roloven dagegen gehört weiterhin zum engeren Verfolgerfeld der Liga und möchte nach der klaren Niederlage gegen Eldagsen eine Reaktion zeigen.