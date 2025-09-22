Pattensen gewinnt knapp - Enzen und Rehren lassen Punkte liegen

Pattensen marschiert weiter vorne weg – Foto: Sascha Drenth

Ein ereignisreicher 7. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte einige Überraschungen und deutliche Ergebnisse mit sich. Tabellenführer Pattensen bleibt souverän, während Mitfavorit Enzen in Gehrden eine herbe Niederlage einstecken musste. Kirchdorf setzte seine Serie fort, während Rehren gegen Springe den ersten Rückschlag der Saison hinnehmen musste.

Der Tabellenführer aus Pattensen behauptete auch gegen die Reserve aus Egestorf seine Spitzenposition. Bereits in der Anfangsphase brachte Wegener die Gastgeber in Führung (10.). Zwar gelang Zürn der schnelle Ausgleich (18.), doch Wagner stellte noch vor der Pause den 2:1-Endstand her (41.). Pattensen zeigte sich abgezockt und wahrte seine weiße Weste. Egestorf hingegen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und bleibt Schlusslicht.

Aufsteiger Kirchdorf bleibt die Überraschung der Saison. Gegen den SC Rinteln siegte die Mannschaft von Trainer Biank verdient mit 4:2. Brosien traf doppelt (9., 34.), Wagner legte nach (37.), ehe Schendel in der Nachspielzeit alles klar machte (90.+4). Rinteln kam zwar durch Steinleger (20.) und Kruska (54.) heran, doch am Ende stand der vierte Saisonsieg für Kirchdorf.

Ein spektakuläres Torfestival sahen die Zuschauer in Ihme-Roloven. Luthe führte nach Treffern von Reiter (5., 67.) und Schwarzenstein (47.) schon mit 3:1, doch die Gastgeber kämpften sich zurück: Tsitouridis glich mit einem Doppelschlag (69., 72.) aus. Als Finlay Luthe kurz vor Schluss erneut in Front brachte (86.), erzielte Pulido-Leon per Elfmeter noch das 4:4 (88.). In einer hitzigen Schlussphase hagelte es gleich drei Platzverweise.

Rehren musste im Heimspiel gegen den FC Springe die erste Niederlage der Saison hinnehmen. Mack brachte Springe früh in Führung (8.), Lattwesen glich per Elfmeter aus (37.). Nach der Pause sorgte Pinkenburg für die zwischenzeitliche Rehrener Führung (65.), doch Othman (66.) und Sölter (76.) drehten die Partie zugunsten der Gäste. Trainer Mike Schönherr sprach anschließend von einer „unglücklichen Niederlage, oder auch ein bisschen unnötigen Niederlage“. Seine Kritik richtete sich vor allem an die Defensive: „Wir haben schon alle drei Gegentore ein Stück weit hergeschenkt. Nicht klar genug, nicht entschlossen genug unsere Box verteidigt.“ Trotz der Niederlage zog er ein differenziertes Fazit: „Gerade in der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt, den Gegner früh unter Druck gesetzt. Ein Punkt wäre verdient gewesen.“ Für Springe war es der dritte Sieg in Serie – die Mannschaft schob sich damit ins obere Mittelfeld.



Eine der großen Überraschungen des Spieltags lieferte Gehrden. Gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenzweiten Enzen feierte die Mannschaft einen klaren 4:0-Erfolg. Tiryaki (17.), Mailahn (34.), Busse (60.) und Schuberth (78.) trafen für die Gastgeber, die damit den zweiten Saisonsieg einfuhren. Enzen kassierte dagegen einen herben Dämpfer im Titelrennen.

Leveste setzte ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Durch Tore von Refahi (28., 45.+2), Blank (53.) und Karayaka (57.) feierte das Team einen deutlichen Auswärtssieg in Wunstorf. Während Leveste auf acht Punkte kletterte, bleibt Türkspor mit nur vier Zählern im Tabellenkeller stecken.

Arnum bestätigte seine gute Form und bezwang den FC Eldagsen souverän mit 3:0. Joker Angelovski traf kurz nach der Pause (48.), ehe Corona-Navarro (75.) und Schneider (85.) den Endstand herstellten. Während Arnum in der Spitzengruppe bleibt, verliert Eldagsen zunehmend den Anschluss nach oben.