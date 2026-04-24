Pattensen gegen Springe im Fokus – Kellerduell in Wunstorf Der 25. Spieltag in der Bezirksliga Hannover 3 von FD · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mats Schlierf

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 steht im Zeichen klarer Konstellationen: Während an der Tabellenspitze jeder Punkt im Aufstiegsrennen zählt, kämpfen im Tabellenkeller mehrere Teams ums Überleben. Nach den ereignisreichen Partien der Vorwoche dürfte auch diesmal für Spannung gesorgt sein.

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf FC Eldagsen FC Eldagsen 14:00 PUSH

Kirchdorf steht nach zuletzt durchwachsenen Ergebnissen unter Druck und muss vor allem defensiv stabiler werden. Mit Eldagsen reist jedoch ein Topteam an, das trotz eines torlosen Remis zuletzt weiterhin zur Spitzengruppe gehört. Die Gäste gehen als Favorit in die Partie, werden aber auf Widerstand treffen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Türkspor Wunstorf Wunstorf TSV Goltern Goltern 15:00 PUSH

Im Kellerduell treffen zwei Mannschaften aufeinander, die dringend Punkte benötigen. Wunstorf wartet weiterhin auf Erfolgserlebnisse und musste zuletzt erneut Niederlagen hinnehmen. Goltern konnte zuletzt zumindest einen Punkt holen und wird versuchen, sich weiter von den Abstiegsrängen abzusetzen.

Leveste zeigte sich zuletzt formstark und präsentierte sich insbesondere defensiv stabil. Egestorf II hingegen musste neben sportlichen Rückschlägen auch organisatorische Schwierigkeiten verkraften. Die Gastgeber gehen daher mit Vorteilen in dieses Duell.

Rehren befindet sich weiter in beeindruckender Form und bleibt ein ernsthafter Verfolger im Titelrennen. Nach dem souveränen Auswärtssieg in Rinteln will die Mannschaft nachlegen. Gehrden hingegen zeigte zuletzt Moral, hat aber gegen die defensivstarken Gastgeber eine anspruchsvolle Aufgabe.

Ihme-Roloven bleibt erster Verfolger von Tabellenführer Pattensen und will den Druck aufrechterhalten. Der späte Sieg in Enzen unterstreicht die Qualität der Mannschaft. Rinteln hingegen kämpft mit Formschwankungen und wird vor allem defensiv gefordert sein.

Beide Teams befinden sich im Mittelfeld, wobei Lindhorst zuletzt trotz guter Leistungen ohne Punkte blieb. Enzen musste sich jüngst geschlagen geben und sucht nach Stabilität. Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Pattensen Pattensen FC Springe FC Springe 15:00 PUSH

Das Topspiel des Spieltags: Tabellenführer Pattensen trifft auf das formstarke Springe. Die Gastgeber überzeugten zuletzt erneut mit Offensivstärke und gehen als Favorit in die Partie. Springe bewies mit einem späten Sieg Moral und wird versuchen, dem Spitzenreiter Paroli zu bieten.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Arnum SV Arnum TSV Luthe TSV Luthe 15:00 PUSH