Pattensen gegen Arnum im Fokus – Ihme-Roloven in Leveste gefordert Kellerduelle in Luthe und Goltern - erneut viele Absagen in der Bezirksliga Hannover 3 von FD · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 steht im Zeichen zahlreicher Absagen – und dennoch bietet das verbleibende Programm genügend Brisanz. Während mehrere Begegnungen witterungsbedingt nicht stattfinden, kommt es an der Spitze wie im Tabellenkeller zu richtungsweisenden Duellen.

Heute, 15:00 Uhr TSV Pattensen Pattensen SV Arnum SV Arnum 15:00 PUSH

Das Topspiel des Wochenendes steigt in Pattensen. Der Tabellenführer empfängt mit dem SV Arnum den Fünften – und damit eine Mannschaft, die bei weniger absolvierten Spielen noch enger an die Spitzengruppe heranrücken kann. Pattensen führt die Tabelle mit 36 Punkten an und stellt mit 53 Toren sowie nur 13 Gegentreffern die stärkste Bilanz der Liga. Die Mannschaft agierte in der Hinrunde bemerkenswert konstant und ist insbesondere zuhause schwer zu bezwingen. Arnum hingegen überzeugte mit defensiver Stabilität und Effizienz. Mit lediglich 17 Gegentoren stellt das Team eine der besten Abwehrreihen und dürfte auf Umschaltmomente setzen, um dem Primus Paroli zu bieten.

Im Tabellenkeller ist der TSV Luthe dringend auf Punkte angewiesen. Mit nur acht Zählern rangiert die Mannschaft auf dem letzten Platz und weist die schwächste Defensive der Liga auf. Gegen Enzen wartet jedoch eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Gäste aus Enzen stehen mit 26 Punkten im gesicherten Mittelfeld und verfügen über eine eingespielte Offensive. Luthe muss insbesondere defensiv stabiler auftreten, um die Partie offen zu halten. Für Enzen bietet sich die Gelegenheit, den Abstand nach unten weiter auszubauen und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu wahren.

Heute, 15:00 Uhr TSV Goltern Goltern SC Rinteln 1911 SC Rinteln 15:00 PUSH

Ein klassisches Mittelfeldduell erwartet die Zuschauer in Goltern. Die Gastgeber stehen mit 18 Punkten auf Rang elf und benötigen Zähler, um sich weiter von der Abstiegszone zu distanzieren. Rinteln reist mit 15 Punkten als Dreizehnter an und kämpft ebenfalls um Stabilität. Beide Teams zeigten in der Hinrunde Schwankungen in ihren Leistungen. Goltern überzeugte phasenweise offensiv, offenbarte jedoch defensive Lücken. Rinteln agierte kompakter, ließ aber häufig die Durchschlagskraft vermissen. Das direkte Duell könnte richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein.

Der Tabellenzweite Ihme-Roloven steht in Leveste unter Druck. Punktgleich mit Pattensen und mit der torgefährlichsten Offensive der Liga ausgestattet, darf sich der Titelanwärter keinen Ausrutscher leisten. Leveste belegt mit 19 Punkten Rang neun und verfügt über eine ausgeglichene Bilanz. Gegen die offensivstarken Gäste wird eine konzentrierte Defensivleistung erforderlich sein. Ihme-Roloven wird versuchen, früh das Tempo zu bestimmen und seine individuelle Qualität im Angriff auszuspielen.