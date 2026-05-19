Pattensen feiert Zehn-Tore-Gala, Rehren behauptet Spitze im Derby

– Foto: Philipp Reichelt

Der Titelkampf der Bezirksliga Hannover 3 bleibt hochspannend. Tabellenführer MTV Rehren verteidigte mit einem Derbyerfolg gegen Jahn Lindhorst Platz eins, während Pattensen mit einem spektakulären 10:0 in Gehrden eindrucksvoll antwortete. Auch Ihme-Roloven bleibt nach einem späten Sieg weiter mittendrin im Aufstiegsrennen.

Die Reserve von Egestorf-Langreder bestätigte ihren jüngsten Aufwärtstrend und setzte sich in letzter Minute mit 3:2 gegen den TSV Goltern durch. Nach einer Zwei-Tore-Führung kamen die Gäste durch Christian Kolter und Noah Steuber zurück, ehe Jannis Frense in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Für Goltern war es nach dem 2:2 in Eldagsen der nächste späte Rückschlag.

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen Rehren zeigte der SV Ihme-Roloven die gewünschte Reaktion und gewann mit 3:2 gegen Kirchdorf. Nico Tsitouridis brachte die Gastgeber zunächst mit einem Doppelpack in Führung, doch Kirchdorf kämpfte sich binnen weniger Minuten zurück. Erst Gianluca Vinals-Ziegler entschied die intensive Partie spät zugunsten des Tabellen­dritten.

Der FC Eldagsen ließ beim Schlusslicht TSV Luthe nichts anbrennen und gewann klar mit 5:0. Nach dem ärgerlichen Punktverlust gegen Goltern meldete sich die Mannschaft von Marcel Hartmann damit überzeugend zurück und festigte Rang vier. Luthe bleibt derweil defensiv weiterhin extrem anfällig und kassierte bereits 115 Gegentreffer.

Auch Schwarz-Weiß Enzen erfüllte seine Aufgabe souverän. Gegen Türkspor Wunstorf gelang ein ungefährdeter 5:0-Erfolg. Während Enzen damit seine starke Rückrunde fortsetzt und weiter Richtung obere Tabellenplätze blickt, bleibt Wunstorf nach dem 1:14 gegen Springe erneut ohne jede Chance.

Der SV Arnum setzte sich beim SC Rinteln mit 3:1 durch und bestätigte seine gute Form der vergangenen Wochen. Bereits früh sorgten Raul Corona-Navarro und Jakob Angelovski für klare Verhältnisse. Rinteln gelang zwar noch der Anschlusstreffer, ernsthaft gefährdet war der Arnumer Erfolg jedoch nicht mehr.

Das spektakulärste Ergebnis des Spieltags lieferte der TSV Pattensen. Trotz einer frühen Roten Karte gegen Jonas Jürgens gewann der Tabellenzweite mit 10:0 beim SV Gehrden. Spätestens nach dem Platzverweis gegen Gehrdens Torhüter Christian Wigele brachen bei den Gastgebern alle Dämme. Darius Marotzke traf gleich fünfmal und führte Pattensen zu einer der höchsten Siege der Saison.

Tabellenführer MTV Rehren verteidigte mit einem 2:1 gegen Jahn Lindhorst die Spitze – musste dabei allerdings einen emotional schwierigen Nachmittag überstehen. „Die erste Halbzeit hat sich überlegen gestaltet, 2:0 in Führung gegangen“, erklärte Trainer Jens Lattwesen nach dem Derby. Julian Lattwesen hatte den MTV mit zwei frühen Treffern auf Kurs gebracht.

Überschattet wurde die Partie jedoch von schweren Verletzungen auf Seiten der Gastgeber. „Dann hat uns ein Armbruch eines unserer Spieler, der jetzt auch bis zum Saisonende natürlich ausfällt, so ein bisschen den Spielfluss genommen“, sagte Lattwesen. Die lange Unterbrechung und eine weitere Muskelverletzung sorgten für sichtbare Unruhe beim Spitzenreiter.

„Wir waren da halt eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis Krankenwagen und sowas da war, aus dem Spiel“, schilderte Lattwesen. Nach dem Seitenwechsel habe sich die Verunsicherung bemerkbar gemacht. „Dass die Jungs das so ein bisschen in den Kopf tragen und auch dementsprechend auftreten, ist es auch genauso gekommen.“

Lindhorst verkürzte per umstrittenem Foulelfmeter durch Jan-Malte Sydow. „Über dessen Berechtigung kann man streiten“, meinte Lattwesen später. Dennoch brachte Rehren den Vorsprung über die Zeit. „Im Endeffekt sind wir froh über die drei Punkte, die uns weiterhin die Möglichkeit des Aufstiegs gegeben haben.“

Damit bleibt der MTV hauchdünn vor Pattensen Tabellenführer. Vor den kommenden Wochen blickt Lattwesen trotz der angespannten Personallage kämpferisch voraus: „Die Personaldecke wird halt nicht dicker, sondern eher dünner.“