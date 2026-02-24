Pattensen empfängt Jahn Lindhorst zum Flutlichtspiel

– Foto: Sascha Drenth

Mit einem Flutlichtspiel am Dienstagabend (24. Februar, 20 Uhr) setzt die Bezirksliga Hannover 3 ihre Nachholserie fort. Tabellenführer TSV Pattensen empfängt den TuS Jahn Lindhorst – eine Begegnung mit klar verteilten Rollen, aber durchaus sportlicher Brisanz.

Die Mannschaft aus Lindhorst reist als Tabellenzehnter an. Mit 19 Punkten bewegt sich der Aufsteiger im gesicherten Mittelfeld, weist jedoch mit 55 Gegentoren die anfälligste Defensive der oberen Tabellenhälfte auf. Offensiv hat das Team mit 30 Treffern durchaus Akzente gesetzt, ließ aber in vielen Partien die nötige Stabilität vermissen. Gerade auswärts tat sich Lindhorst schwer, Konstanz in die Leistungen zu bringen.

Pattensen geht als Spitzenreiter in die Partie. Mit 36 Punkten aus 15 Spielen, einer Tordifferenz von 53:13 und nur einer Niederlage stellt der Absteiger die stabilste Defensive der Liga und zählt zugleich zu den effizientesten Offensivreihen. Der Druck ist dennoch spürbar: Punktgleich lauert der SV Ihme-Roloven auf Rang zwei, auch Eldagsen bleibt in Schlagdistanz. Jeder Zähler kann im engen Titelrennen entscheidend sein.

Für Pattensen geht es darum, nach der Winterpause den Rhythmus weiter zu schärfen und die Heimstärke unter Flutlicht zu nutzen. Die kompakte Spielanlage und das schnelle Umschalten haben die Mannschaft bislang ausgezeichnet. Lindhorst hingegen wird bemüht sein, defensiv diszipliniert aufzutreten und dem Favoriten über Einsatz und Umschaltmomente Paroli zu bieten.

Die Tabellenkonstellation legt eine klare Favoritenrolle nahe, doch gerade Nachholspiele unter der Woche bergen ihre eigene Dynamik. Für Pattensen ist es die Chance, im Titelrennen vorzulegen. Für Lindhorst bietet sich die Möglichkeit, mit einem Auswärtserfolg ein deutliches Zeichen im Kampf um eine sorgenfreie Rückrunde zu setzen.