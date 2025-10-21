Pattensen behauptet Spitze – Eldagsen mit Kantersieg

– Foto: Philipp Reichelt

Bezirksliga Hannover 3: Der 11. Spieltag bringt Bewegung im Spitzenfeld – Remis im Topspiel, Eldagsen und Springe jubeln, Wunstorf meldet sich eindrucksvoll zurück.

Der MTV Rehren hat im Aufwärtstrend einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen. Beim Aufsteiger TSV Kirchdorf reichte es für die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr nur zu einem 2:2-Unentschieden – ein Ergebnis, das nach Spielverlauf durchaus schmerzt. „Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden“, sagte Schönherr. Sein Team dominierte den ersten Durchgang deutlich, ging durch Julian Maier (20.) verdient in Führung und traf wenig später durch Julian Lattwesen nur die Latte. „Viele hohe Balleroberungen, viele Chancen – wir haben wirklich stark angefangen“, so der Coach weiter.

Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. Kirchdorf glich durch Wagner (48.) nach einem Rehrener Ballverlust aus, ehe Lattwesen (67.) erneut für die Gäste traf. Doch nur zwei Minuten später bestrafte Kirchdorfs Brosien (69.) eine Unachtsamkeit in der Defensive. „Beim 2:2 war die Hand im Spiel, aber wir müssen die Situation auch klarer klären“, analysierte Schönherr nüchtern. In der Schlussphase verpasste der MTV durch Marc Cewe den möglichen Sieg. Nach zwei Kunstrasenspielen in Folge bilanziert Schönherr dennoch positiv: „Vier Punkte aus zwei Auswärtsspielen – damit können wir leben.“ In der Tabelle bleibt Rehren mit 24 Punkten punktgleich mit Ihme-Roloven auf Rang zwei, Kirchdorf festigt mit 17 Zählern Platz acht. >> Zum ausführlichem Spielbericht

Spitzenreiter TSV Pattensen hat im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Enzen Federn gelassen, bleibt aber ungeschlagen. Nach der Führung durch Bölk (42.) glich Marotzke (80.) per Foulelfmeter spät aus. Die Partie war umkämpft, bot aber wenig Spielfluss. Pattensen bleibt mit 27 Punkten an der Tabellenspitze, während Enzen (17 Punkte) weiter im oberen Mittelfeld rangiert.

Einen knappen, aber verdienten 3:2-Erfolg feierte der SV Ihme-Roloven gegen den SV Gehrden. Nach starker erster Hälfte und einer 3:0-Führung durch Pulido Leon (15.), Tsitouridis (26.) und Geric (43.) drohte das Spiel nach zwei späten Gegentreffern (Brinkmann 60., Köse 88.) noch zu kippen. Doch die Geric-Elf brachte den Sieg über die Zeit – und bleibt punktgleich mit Rehren auf Rang drei. Gehrden bleibt dagegen in der Krise: Es war bereits die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Spielen.

Einen echten Kantersieg landete der FC Eldagsen: Gegen die zweite Mannschaft des 1. FC Egestorf-Langreder setzte sich das Team von Trainer Hartmann mit 5:1 durch. Carduck erzielte dabei gleich drei Treffer (32., 44., 60.), zudem trafen Vespermann (28.) und Mende (43.). Die Gäste kamen lediglich durch Bilges (68.) zum Ehrentreffer.

Mit diesem Sieg unterstreicht Eldagsen seine Heimstärke und rückt mit 20 Punkten auf Rang fünf vor. Für Egestorf II (5 Punkte) spitzt sich die Lage am Tabellenende weiter zu.

Der Türkspor Wunstorf setzte ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller: Gegen den TSV Luthe gewann die Mannschaft von Trainer Albrecht deutlich mit 4:0. Doppeltorschütze Wichner (35., 68.), Makresi (54.) und Dasdemir (76.) sorgten für klare Verhältnisse. Wunstorf verbessert sich mit dem zweiten Saisonsieg auf Platz 14, während Luthe (7 Punkte) weiter in der Abstiegszone festhängt.

Der FC Springe setzte mit einem 1:0-Erfolg beim Tabellenvierten SV Arnum ein Achtungszeichen. Pepeljak (37., Foulelfmeter) erzielte das Tor des Tages. Defensiv zeigte sich die Rudolph-Elf kompakt und leidenschaftlich, während Arnum über weite Strecken keine Mittel fand. Damit rückt Springe (18 Punkte) auf Rang sechs vor, Arnum bleibt trotz der Niederlage Dritter, hat nun aber drei Punkte Rückstand auf die Spitze.

Im Duell zweier Kellerteams trennten sich TV Jahn Leveste und der TSV Goltern 1:1. Karayaka (1.) brachte Leveste früh in Führung, Kolter (71., Foulelfmeter) glich aus. Beide Teams kämpfen weiter mit der eigenen Konstanz – Leveste (12 Punkte) bleibt Elfter, Goltern (9 Punkte) rangiert auf Rang 13.