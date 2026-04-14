Pattensen behauptet Führung, Rehren bleibt dran Spitzentrio der Bezirksliga Hannover 3 marschiert weiter von FD · Heute, 13:34 Uhr · 0 Leser

Arnum siegt knapp – Foto: Mats Schlierf

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte klare Tendenzen im Titelrennen und wichtige Verschiebungen im Mittelfeld sowie Tabellenkeller. Während sich die Spitzenteams keine Blöße gaben, lieferten vor allem im unteren Drittel mehrere Mannschaften richtungsweisende Ergebnisse.

Kirchdorf musste im Heimspiel den nächsten Rückschlag hinnehmen. Nach einer torlosen ersten Hälfte nutzte Leveste seine Chancen konsequent und ging durch Steve Goede und Alperen Karayaka verdient in Führung. Der späte Anschlusstreffer durch Lennart Budde kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Für Kirchdorf setzt sich damit die wechselhafte Form fort, während Leveste seine stabile Entwicklung unterstreicht.

Der Tabellenführer tat sich gegen kämpferische Gäste aus Goltern schwer, setzte sich aber letztlich verdient durch. Adrian Wegener brachte Pattensen früh per Strafstoß in Führung, ehe Goltern zwischenzeitlich ausglich. In einer intensiven Schlussphase war es erneut Wegener, der kurz vor Ende den Siegtreffer erzielte. Nach dem jüngsten Remis gegen Ihme-Roloven bleibt Pattensen damit in der Erfolgsspur.

Arnum zeigte nach zuletzt schwankenden Leistungen eine Reaktion. Zwar geriet die Mannschaft früh in Rückstand, fand aber im Verlauf der zweiten Hälfte zunehmend Zugriff auf das Spiel. Jakob Angelovski und Aaron Eliott Arthur drehten die Partie. Gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenmittelfeld war der Erfolg ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung.

Eldagsen ließ beim Tabellenletzten nichts anbrennen und gewann auch in der Höhe verdient. Nach einer zunächst offenen Anfangsphase sorgte Fabian Carduck kurz vor der Pause für die Führung. Mit zunehmender Spieldauer setzte sich die individuelle Qualität der Gäste deutlich durch. Für Wunstorf verschärft sich die Lage im Tabellenkeller weiter.

Ein torreiches Duell mit wechselnden Phasen. Gehrden dominierte zunächst und lag bereits deutlich vorne, ehe Rinteln sich zurückkämpfte und das Spiel zwischenzeitlich wieder offen gestaltete. In der Schlussphase sorgte ein dritter Treffer von Kenan Tiryaki für die Entscheidung. Für Gehrden ist es ein wichtiger Erfolg im Kampf um den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld.

Im Derby behielt Rehren knapp die Oberhand. Ein früher Treffer von Julian Lattwesen reichte letztlich zum Sieg in einer umkämpften Partie. Defensiv präsentierte sich die Mannschaft erneut stabil und ließ nur wenig zu. Nach zuletzt überzeugenden Auftritten bleibt Rehren damit weiter engster Verfolger der Tabellenspitze.

Ihme-Roloven untermauerte seine Ambitionen im oberen Tabellenbereich mit einem knappen Heimsieg. Nach der Führung durch Tsitouridis glich Springe zwar aus, doch Pascal Sakaluk stellte den Sieg wieder her. Die Gastgeber bleiben damit in Schlagdistanz zu Pattensen, während Springe nach zuletzt schwankenden Ergebnissen erneut Punkte liegen ließ.