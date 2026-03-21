Pattendorf bindet Erfolgsduo: Stuhlmüller und Ziegler machen weiter

Von links nach rechts: Dominik Hacker, Jonas Ziegler, Markus Stuhlmüller, Daniel Süß – Foto: Verein

Kurz vor Start der Frühjahrsrunde gibt es Personal-Nachrichten vom SV Pattendorf, der in der Kreisklasse Kelheim als Aufsteiger derzeit einen mehr als ordentlichen sechsten Tabellenplatz belegt und der mit dem positiven Saisonverlauf frühzeitig Planungssicherheit geschaffen hat. Coach Markus Stuhlmüller und Co-Spielertrainer Jonas Ziegler haben dem Klub aus dem Rottenburger Gemeindeteil schon im Winter für die kommende Saison zugesagt.

Nach dem das Duo der beiden SVP-Herrenteams in der vergangenen Saison zur Doppelmeisterschaft in der A-Klasse Mainburg geführt hat, setzt sich die positive Entwicklung auch in der Kreisklasse fort. "Unsere Zweite steht nach einer grandiosen Herbstrunde ungeschlagen an der Tabellenspitze und möchte sich im Frühjahr die erneute Meisterschaft in der Reserverunde sichern. Ohne Anlaufschwierigkeiten hat sich auch die erste Mannschaft schnell in der Kreisklasse akklimatisiert und steht im Winter auf einem gesicherten Mittelfeldplatz. Die positive sportliche Entwicklung unserer Mannschaften, die gute Trainingsarbeit und die tolle Atmosphäre im Team hängen sehr stark mit unseren beiden Coaches zusammen. Umso glücklicher ist der gesamte Verein dass unser Erfolgsduo auch 2026/2027 mit unserem Klub in die Saison geht", lassen die beiden Abteilungsleiter Daniel Süß und Dominik Hacker verlauten.







Der 46-jährige Markus Stühlmüller, der bei seiner vorherigen Station die SG Offenstetten / Rohr von der A-Klasse in die Kreisliga führte, geht damit in seine dritte Spielzeit bei den Blau-Weißen. Defensivmann Jonas Ziegler, der 93 Bezirksliga-Einsätze für den ATSV Kelheim in seiner Vita stehen hat, ist schon seit Sommer 2022 spielender Assistenzcoach des Dorfvereins, der im vergangenen Mai nach sechs Jahren die Rückkehr in die Kreisklasse perfekt machen konnte.