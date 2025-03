Patte hält die 3 Punkte fest...

Die Offensive von Blankenhain machte von der 1. Minute an Druck auf die Abwehr von Coach Teubert. Besonders die 4er Kette war heute nicht gut drauf und fabrizierte einen Fehler nach dem anderen. Doch entweder nutzten diese die Blankenhainer nicht oder Patte war auf seinem Posten. Dazu wurden im Mittelfeld viele einfache Fouls begangen die in gefährlichen Torchancen durch die Kopfballstarken Abwehrrecken der Hausherren endete. Aber immer wieder rettete uns der Pfosten oder ein überragend aufgelegter Patte.

Das 0:1 (55. Minute) für unsere Männer ist ein mustergültig herausgespielter Angriff über Deni und Chrissi, der Marian zum Führungstreffer bedient. Vom Gegentreffer nicht beeindruckt spielte Blankenhain weiter nach vorne. Dies wurde dann auch durch den Ausgleichstreffer von Sorge in der 65. Minute belohnt

„Die Mannschaft ist sehr gereift in den letzten Jahren. In anderen Jahren hätten wir das Spiel nach dem 1:1 komplett hergeschenkt. So erzielst du sofort nach dem Ausgleich den erneuten Führungstreffer. Wahnsinn!!!“