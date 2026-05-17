Patt im Gipfeltreffen und ein Dreierpack in Krieschow

Der 1. FC Guben hat seine Pflichtaufgabe beim FSV Glückauf Brieske/Senftenberg erfüllt und sich mit 4:2 durchgesetzt. Janne Laugks brachte die Gäste in der 42. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel schlug Brieske/Senftenberg zurück: Tobias Schumann glich in der 56. Minute aus. Doch Guben ließ sich nicht aufhalten – Django Keita traf in der 83. Minute erneut für die Gastgeber zum 2:2. In der Schlussphase aber zog Guben unwiderstehlich davon: Janne Laugks erzielte in der 89. Minute seinen zweiten Treffer des Abends zum 2:3, ehe Franz Krüger in der 90. Minute den 2:4-Endstand besiegelte.

Ein umkämpftes Spiel, das der SV Wacker 09 Ströbitz am Ende verdient für sich entschied. Adrian Tschenz brachte die Gäste in der 51. Minute in Führung. Wernsdorf antwortete prompt: Gordon Teichert glich in der 60. Minute aus und entfachte damit nochmals Hoffnung beim Heimteam. Doch Michael Kowal hatte das letzte Wort – sein Treffer in der 83. Minute bedeutete den 1:2-Endstand und drei Punkte für Wacker.

Für den FC Lauchhammer gibt es kein Entkommen aus der Misere. Beim VfB Trebbin setzte es eine deutliche 1:4-Niederlage. Othniel Ronald Kenfack brachte Trebbin in der 22. Minute in Führung, Eddy Becker erhöhte kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel gelang Tomy-Lee Knerndel in der 83. Minute der Ehrentreffer zum 2:1 – die kurze Hoffnung währte jedoch nicht lange. Marius Matthias Eichhorn stellte in der 87. Minute mit dem 4:1 den Endstand her.

Der VfB Hohenleipisch 1912 ließ der SG Phönix Wildau 95 beim 4:1-Heimsieg keine Chance. Cornel Böhme war der überragende Akteur des Abends: Er traf in der 21. Minute zur Führung und legte in der 28. Minute mit dem 2:0 nach. Felix Kniesche erhöhte noch vor der Pause in der 44. Minute auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Pouria Shamigolsheik in der 51. Minute auf 3:1 und ließ kurz Spannung aufkommen. Doch Marvin Groll beendete alle Hoffnungen der Gäste mit dem 4:1 in der 69. Minute endgültig.

Das mit enormer Vorfreude erwartete Gipfeltreffen zwischen dem SV Victoria Seelow und dem Spitzenreiter FSV 63 Luckenwalde II hielt der emotionalen Anspannung stand, endete jedoch ohne Sieger. Vor 395 Zuschauern neutralisierten sich die beiden Top-Teams der Liga weitgehend. In dieser intensiven Begegnung fielen keine Tore. Ein herber Rückschlag traf die Hausherren in der zweiten Halbzeit, als Matti Stamnitz in der 68. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl verteidigte Seelow das Remis über die Zeit.

Deutlich mehr Offensivdrang erlebten die Fans in der Partie, in der der VfB 1921 Krieschow II einen am Ende deutlichen Heimsieg gegen den Aufsteiger SG Großziethen einfuhr. Die Gastgeber starteten schwungvoll: Arvin Krautz erzielte in der 16. Minute die 1:0-Führung. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Florian Bernhardt in der 42. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel bewies Großziethen jedoch Moral und kam zurück ins Spiel, als Danial Etedaly in der 61. Minute einen Foulelfmeter zum 2:1-Anschlusstreffer verwandelte.

Die Begegnung wurde noch einmal richtig hektisch, als Maximilian Kummer aufseiten der Krieschower in der 75. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Doch anstatt einzubrechen, schlugen die Hausherren in Unterzahl eiskalt zurück. Erneut war es der überragende Arvin Krautz, der mit seinen Treffern in der 82. Minute zum 3:1 und in der Nachspielzeit (90.+1) zum 4:1-Endstand einen Dreierpack perfekt machte.

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