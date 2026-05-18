Patt im Gipfeltreffen: Schönenbach neuer Spitzenreiter

Der SV Schönenbach (in gelb) übernimmt die Tabellenführung! – Foto: Marie Piorkowski

Der packende Dreikampf um den Titel in der Bezirksliga 1 hat an diesem Spieltag eine Wendung genommen. Im Spitzenspiel neutralisierten sich die DJK Südwest Köln und der bisherige Spitzenreiter Deutz 05 vor über 150 Zuschauern mit einem hart umkämpften 1:1-Remis. Trotz einer Roten Karte retteten die Deutzer einen Zähler mussten den begehrten Platz an der Sonne jedoch vorerst räumen. Als lachender Dritter stürmte nämlich der SV Schönenbach durch einen parallelen Heimsieg an die Tabellenspitze und verdrängte die Kölner Konkurrenz auf die Verfolgerplätze. Dieses Resultat ebnet nun den Weg für einen ultimativen Showdown am kommenden Pfingstmontag, wenn der neue Leader Schönenbach im direkten Duell von Deutz 05 gefordert wird.

Hürth II biegt Brühler Führung um Es war ein Geduldsspiel, doch am Ende behielt die Reserve des FC Hürth II die Nerven. Gegen das Schlusslicht SC Brühl feierte die Mannschaft von Thomas Frohn einen hart umkämpften 2:1 (0:1)-Heimsieg. Damit haben die Hürther den Klassenerhalt auch rechnerisch so gut wie in trockene Tücher gebracht. Wer vor dem Anpfiff mit einem lockeren Spaziergang gegen den abgeschlagenen Absteiger gerechnet hatte, sah sich jedoch getäuscht: Brühl wehrte sich nach Kräften und verlangte den Gastgebern alles ab.

Brühl geht mit Pausenpfiff in Führung Hürth lief mit extremen Personalproblemen auf – die Not war so groß, dass sogar der Torwart-Trainer als Feldspieler auf der Bank Platz nehmen musste. Auf dem Feld lief das Spiel zunächst wie verhext: Hürth war zwar die bessere Mannschaft, ließ aber mehrere Chancen lange Zeit ungenutzt. Kurz vor dem Pausenpfiff folgte der Schock, als Sami Hussain das Tabellenschlusslicht überraschend mit 0:1 in Führung brachte. Im zweiten Durchgang belohnte sich der Favorit für sein Anrennen. Rick Marco Dockweiler besorgte in der 64. Minute den erlösenden Ausgleich, ehe Joker Elyesa Kursunlu in der 81. Minute den viel umjubelten 2:1-Siegtreffer markierte. Beide Treffer wurden mustergültig vom extrem aktiven Mahmoud El-Fellir Majbour vorbereitet. Hürth-Trainer Thomas Frohn zollte dem Gegner nach dem Schlusspfiff großen Respekt und betonte, dass man gegen eine „sehr couragierte Mannschaft“ gespielt habe, die keineswegs wie ein Team aufgetreten sei, das bislang erst drei Punkte auf dem Konto hat. Über 90 Minuten sei man zwar die bessere Mannschaft gewesen, habe sich das Leben aber selbst schwer gemacht. „Wir haben uns sogar das Gegentor gefangen, und dann wurde es dieses klassische Spiel, in dem du den Gegner selbst stark machst und dich für dein hohes Anrennen lange nicht belohnst“, bilanzierte Frohn den Spielverlauf. Angesichts der Personalmisere überwog letztlich der Stolz auf die erbrachte Willensleistung: „Dementsprechend war das heute einfach ein Spiel, das seine ganz eigene Geschichte geschrieben hat – aber unterm Strich haben wir verdient gewonnen und nehmen die wichtigen drei Punkte mit.“

Heitmann-Debüt glückt bei Zündorfs dramatischem Last-Minute-Sieg Das Drehbuch im Kölner Tabellenkeller hätte dramatischer nicht geschrieben sein können. Im ultimativen Sechs-Punkte-Spiel behielt Germania Zündorf in einem wahren Abstiegs-Krimi gegen den Türkischen FC Köln mit 3:2 (1:1) die Oberhand. Unter der Woche hatte die Germania noch die Reißleine gezogen und den erst im Winter verpflichteten Andreas Dick durch den 54-jährigen Oliver Heitmann ersetzt. Der Trainer-Effekt zündete spät, aber gewaltig: Durch den Sieg nach einem Abnutzungskampf springt Zündorf punktgleich an die Nichtabstiegsplätze heran. Für den TFC hingegen rückt das rettende Ufer nach zwei späten Platzverweisen und dem bitteren Gegentreffer in der Nachspielzeit auf vier Zähler Abstand in weite Ferne. Isiktas: "War ein offener Schlagabtausch" Die Partie hielt von Beginn an, was der Endspielcharakter versprach, und entwickelte sich zu einem wilden Ritt auf Augenhöhe. Paul Weist brachte die Hausherren in der 19. Minute zunächst in Führung, ehe Temirlan Meirambekov nach gut einer halben Stunde den Ausgleich für die Gäste markierte. Auch im zweiten Durchgang ging das muntere Toreschießen weiter: Beni Kiwala stellte in der 54. Minute auf 2:1 für Zündorf, doch der TFC zeigte Nehmerqualitäten und kam durch Deniz Obuz erneut zurück ins Spiel. Als TFC-Akteur Juil Kim in der 78. Minute mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, begann die hitzige Schlussphase. In Unterzahl verteidigte der TFC leidenschaftlich, wurde in der dritten Minute der Nachspielzeit jedoch eiskalt erwischt, als Daniel Noworolnik den viel umjubelten 3:2-Siegtreffer für Zündorf erzielte. Kurz vor dem Abpfiff sah auch noch TFC-Spieler Anil Capkin wegen Unsportlichkeit die Ampelkarte. Hakan Isiktas, der sportliche Leiter des TFC Köln, zeigte sich nach dem Schlusspfiff sichtlich geknickt von der verpassten Gelegenheit. „Das Spiel war ein offener Schlagabtausch, bei dem der Gegner am Ende leider ein Tor mehr gemacht hat“, bilanzierte Isiktas den turbulenten Nachmittag nüchtern. Vor allem mit dem Defensivverhalten beider Teams ging er hart ins Gericht, denn hüben wie drüben herrschte im Strafraum oft kollektiver Tiefschlaf. Beide Mannschaften hätten eine Vielzahl an guten Tormöglichkeiten gehabt, wobei man laut dem sportlichen Leiter ehrlicherweise sagen müsse, dass „beide Abwehrreihen daran eher negativ beteiligt waren“. Trotz des herben Rückschlags richtet Isiktas den Blick sofort wieder nach vorne, denn viel Zeit zum Nachdenken bleibt im packenden Saisonfinale nicht. Es seien jetzt noch drei schwere Spiele zu absolvieren, und besonders das nächste „Finalspiel“ werde laut ihm sehr wahrscheinlich vorentscheidend über den Verbleib in der Bezirksliga sein.

Späte Ernüchterung: Schwarz-Weiß Köln zittert nach Remis gegen Rheinsüd weiter Eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Schwarz-Weiß! Sechs Tore und keinen Sieger gabe es im Duell zwischen dem SC Schwarz-Weiß Köln und dem FC Rheinsüd Köln. Für die Hausherren fühlt sich diese Punkteteilung jedoch wie eine Niederlage an, da sie gleich zweimal mit zwei Toren in Führung lagen und den erlösenden Befreiungsschlag im Abstiegskampf kurz vor dem Abpfiff aus den Händen gaben. Zwar beträgt der Vorsprung von Schwarz-Weiß auf die Abstiegsränge nun vier Zähler, doch die mathematische Gewissheit fehlt weiterhin. Rheinsüd wiederum bewies nach einem klaren Rückstand extreme Nehmerqualitäten, festigt den sechsten Tabellenplatz, muss die Träume von den Top-5 aber wohl begraben. Müller: "...und die Zitterei geht weiter." Schwarz-Weiß-Trainer Sven Müller war nach dem späten Ausgleich sichtlich bedient und machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. „Das Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir haben zweimal mit zwei Toren geführt und nehmen am Ende nur einen Punkt mit“, bilanzierte Müller das bittere Remis. Seine Mannschaft erwischte einen Traumstart, verpasste es in der Folgezeit aber, den Sack vorzeitig zuzumachen. Müller ärgerte sich besonders über die vergebenen Gelegenheiten, die den Klassenerhalt fast greifbar gemacht hätten: „Mit einem Dreier hätten wir einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Leider ist dem nicht so und die Zitterei geht weiter.“ Alles in allem hätte seine Truppe den Dreier verdient gehabt, da man mehr für das Spiel getan habe. Angesichts des schweren Restprogramms rechnet der Coach nun fest damit, dass die Entscheidung über den Ligaverbleib wohl bis zum allerletzten Spieltag vertagt wird. Ganz andere Baustellen sah Rheinsüd-Coach Stefan Krämer, dessen Mannschaft die erste Halbzeit defensiv komplett wackelig gestaltete. „Im Großen und Ganzen ist der Punkt am Ende vielleicht nicht völlig unverdient, aber die drei Gegentore, die wir kassieren, waren mehr als vermeidbar und resultierten aus individuellen Fehlern“, kritisierte Krämer die Unkonzentriertheiten. Man habe extrem schwer ins Spiel gefunden und den Gegner regelrecht zum Tore schießen eingeladen. Erst eine taktische Umstellung in der Halbzeitpause brachte den Gästen die nötige Stabilität, um in der wilden Schlussphase, die sich zu einem offenen Schlagabtausch entwickelte, den späten Ausgleich durch Jonathan Nilius in der 87. Minute zu erzwingen. Trotz des Punktgewinns sah Krämer die Partie als harte Arbeit an, da Schwarz-Weiß das Spiel schließlich auch vorzeitig hätte entscheiden können. Den Zähler nehme man nun mit, um in den verbleibenden drei Wochen der Saison weiterhin Vollgas zu geben.

Das absolute Spitzenspiel der Bezirksliga hinterlässt im Aufstiegsrennen rauchende Köpfe und einen lachenden Dritten. Im Gipfeltreffen trennten sich die DJK Südwest Köln und der bisherige Tabellenführer Sportvereinigung Deutz 05 vor 153 Zuschauern mit einem 1:1 (1:0). Das lachende Gesicht des Spieltags sitzt im Oberbergischen: Durch das Remis zog der SV Schönenbach vorbei und übernahm die Tabellenspitze. Deutz lauert nun einen Zähler dahinter auf Rang zwei, Südwest folgt mit zwei Punkten Rückstand auf Platz drei. Damit ist die Bühne frei für den nächsten ultimativen Showdown: Am kommenden Pfingstmontag kommt es zum direkten Duell um den Thron zwischen Deutz 05 und Spitzenreiter Schönenbach. Südwest-Trainer Daniel Errens blickte mit gemischten Gefühlen, aber stolz auf die packenden 90 Minuten zurück. „Ein Ergebnis, mit dem wir unter dem Strich sehr gut leben können, auch wenn wir dem Sieg über die 90 Minuten hinweg wohl ein Stück weit näher waren als der Gegner“, bilanzierte Errens. Besonders geriet er bei der Entstehung des Führungstreffers ins Schwärmen. Nach einer Befreiung aus dem Deutzer Pressing spielte Can Kenarci einen Außenrisspass „à la Luka Modrić“ perfekt auf Philipp Graf, dessen Hereingabe Moritz Berger in der 36. Minute zum verdienten 1:0 veredelte. „Ein absolut genial herausgespieltes Tor“, so der Coach. In der zweiten Halbzeit ging der Matchplan laut Errens auf, doch das vorentscheidende 2:0 wollte einfach nicht fallen. Selbst nachdem der Deutzer Ilias Koaibi in der 69. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte sah und Südwest zudem bei zwei kniffligen Strafraumszenen vergeblich auf den Elfmeterpfiff wartete, blieb die Partie heiß. Die Strafe folgte prompt: „Mit dem eigentlich einzigen echten Torschuss der Deutzer auf unser Tor fällt das 1:1. Ein absoluter Sonntagsschuss aus 25 Metern“, ärgerte sich Errens über den unglücklichen Ausgleich per Abstauber von Severin Krayer in der 73. Minute. Dennoch blickt er optimistisch nach vorn, da der Punkt Südwest eine „sehr, sehr gute Ausgangslage für die nächsten Spieltage“ beschert. „Hier sind zwei völlig unterschiedliche Spielphilosophien aufeinandergetroffen“, erklärte Deutz-Trainer Hannes Diekamp nach der Partie. Während Südwest über Standards und Umschaltmomente kam, verbuchten die Deutzer im ersten Durchgang gefühlt „über 70 Prozent Ballbesitz“, machten daraus aber schlicht zu wenig klare Gelegenheiten. Beim Gegentor ging Diekamp mit seiner Defensive ins Gericht: „Allerdings haben wir in dieser Szene auch komplett gepennt, kein gutes Pressing gespielt und die nötige Rückwärtsbewegung vermissen lassen.“ Nach dem Seitenwechsel wurde das Deutzer Spiel präziser, ehe der Platzverweis die Pläne durchkreuzte. Umso höher rechnete Diekamp seinen Jungs den späten Ausgleich an: „Umso wichtiger war es für die Moral, dass wir in Unterzahl noch einmal zurückgekommen sind und das 1:1 gemacht haben. Ein Riesenkompliment an die Truppe, wie sie sich da noch einmal zurückgefightet hat!“ Am Ende stand für den Coach fest, dass man das Minimalziel erreicht hatte, dieses wegweisende Spiel nicht zu verlieren. Der Aufstiegskampf bleibt damit ein absoluter Ritt auf der Rasierklinge. Für Deutz 05 gilt ab sofort der „volle Fokus dem nächsten Topspiel“ am Pfingstmontag, bei dem der direkte Konter gegen Schönenbach sitzen muss, um die Tabellenführung zurückzuerobern. Südwest hingegen muss darauf hoffen, dass sich die beiden Rivalen die Punkte teilen, um selbst wieder ganz dick ins Geschäft um die Landesliga einzusteigen.

Schönenbach stürmt Dank Blitz-Antwort an die Spitze Das Timing im Aufstiegsrennen könnte für den SV Schönenbach kaum besser sein. Während sich die Konkurrenz im Top-Spiel gegenseitig die Punkte wegnahm, nutzten die Oberbergischen ihre Hausaufgaben eiskalt aus und feierten einen 3:1 (2:1)-Heimerfolg gegen die SpVg Rheindörfer. Durch diesen Dreier zieht Schönenbach an Deutz vorbei und grüßt pünktlich zum Saisonfinale von der Tabellenspitze. Für die Rheindörfer hingegen war es trotz eines mutigen Auftritts ein bitterer Nachmittag, an dem die letzten theoretischen Aufstiegshoffnungen wohl endgültig begraben werden mussten. Vor allem die gnadenlose Effizienz des neuen Spitzenreiters machte an diesem Tag den kleinen, aber feinen Unterschied aus. Dabei erwischten die Gäste aus dem Kölner Norden den perfekten Start, als David Meyes die Rheindörfer bereits in der 8. Minute in Führung brachte. Die Freude wehrte jedoch nur Sekunden, denn quasi im Gegenzug markierte Niklas Jung den postwendenden Ausgleich für Schönenbach. Der Torschütze drehte die Partie noch vor der Pause mit seinem zweiten Treffer in der 22. Minute komplett, ehe Davin Dresbach kurz nach dem Seitenwechsel (50.) mit dem 3:1 für die Vorentscheidung sorgte. Schönenbachs Trainer Wolfgang Müller zeigte sich nach dem Schlusspfiff erleichtert über die schnelle Reaktion seiner Elf auf den frühen Schock. „Wir hatten sofort mit dem Ausgleich die passende Antwort auf eine starke Anfangsphase der Gäste parat“, analysierte Müller das psychologisch wichtige 1:1. Einziges Manko des neuen Spitzenreiters war die mangelnde Chancenverwertung in der Folgezeit, um die Nerven der heimischen Fans zu schonen. Laut Müller hätte man die Gelegenheiten eigentlich nutzen müssen, um eine deutlichere Führung herauszuspielen: „Auch nach dem 3:1 hatten wir noch weitere Top-Möglichkeiten, um den Vorsprung weiter auszubauen.“ Da dies jedoch versäumt wurde, kam der Gegner in der Schlussphase noch einmal auf, was Müller aber nicht aus der Ruhe brachte, da man die Angriffe am Ende „gut wegverteidigen“ konnte. Tillmann: "Waren nicht die schlechtere Mannschaft" Auf der Gegenseite stand Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann trotz der Niederlage mit erhobenem Haupt am Spielfeldrand. Seine Mannschaft plagen aktuell erhebliche personelle Sorgen, weshalb man um die Schwere der Aufgabe im Oberbergischen wusste. „Trotzdem hatten wir einen klaren Plan und wollten das Spiel nicht nur verwalten, sondern aktiv auf Sieg spielen“, erklärte Tillmann stolz. Aus seiner Sicht lieferten die Rheindörfer eine taktisch reife Leistung ab: „Aus meiner Sicht haben wir gestern sehr gut gegen den Ball gearbeitet und kaum etwas zugelassen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass wir an diesem Tag die schlechtere Mannschaft waren.“ Am Ende musste er jedoch neidlos die individuelle Qualität des neuen Tabellenführers anerkennen, der aus zwei Standards und einer Unachtsamkeit drei Tore erzielte. „Schönenbach steht nicht ohne Grund ganz oben, weil sie aus wenig sehr viel machen“, bilanzierte Tillmann, sieht sein Team aber auf dem richtigen Weg, da die Mannschaft bis zum Schluss alles reingeworfen und wahren Charakter gezeigt habe.

Heiligenhaus knackt Bergfrieder und tütet Klassenerhalt ein Nach dem 9:0-Kantersieg der Vorwoche herrscht beim SV Bergfried Leverkusen Katerstimmung. Im Heimspiel gegen den Heiligenhauser SV mussten die Leverkusener eine 0:3 (0:1)-Schlappe hinnehmen. Für die Gäste war der Auswärtsdreier ein wahrer Befreiungsschlag: Nach einer quälenden Serie von fünf Niederlagen in Folge meldete sich der HSV eindrucksvoll zurück und machte den Klassenerhalt damit auch rechnerisch endgültig perfekt. Bergfried hingegen verpasste es, den positiven Trend fortzusetzen, und geht mit einer Niederlage in die anstehenden Wochen gegen die Elite der Liga. Müller: "Hat an vielen Dingen gefehlt" Bergfried-Trainer Stefan Müller war nach dem Abpfiff mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht zufrieden. „Es hat an vielen Dingen gefehlt – allen voran an ein Stück weit Selbstsicherheit, Optimismus und Zielstrebigkeit“, bilanzierte Müller enttäuscht. Der Gegner sei schlichtweg einen Tick griffiger, präsenter und handlungsschneller gewesen. Zwar blitzte nach dem Seitenwechsel für rund 20 Minuten das wahre Potenzial der Leverkusener auf, doch im letzten Drittel blieben die Hausherren an diesem Tag harmlos. Müller brachte die offensive Ohnmacht trocken auf den Punkt: „Wir hätten wahrscheinlich noch bis Dienstag spielen können und hätten kein Tor erzielt.“ Trotz des Ärgers richtet er den Blick nach vorn. Für Bergfried beginnen jetzt die „Festspielwochen gegen die ganz großen Kaliber der Liga“, in denen unter anderem die Titelanwärter Deutz 05 und DJK Südwest warten. Da man gegen die Top-5 der Tabelle absolut nichts zu verlieren habe, wolle man die kommenden Aufgaben mit Optimismus angehen. „Slapstick-Eigentor“ bringt HSV in Front Auf der Gegenseite fiel HSV-Coach Andy Esins ein riesiger Stein vom Herzen, auch wenn er das Ergebnis realistisch einordnete. Er sprach von einem verdienten Erfolg, der am Ende zwar „sicher ein, zwei Tore zu hoch“, aufgrund der klareren Gelegenheiten aber absolut vertretbar gewesen sei. Der Nachmittag begann für die Gäste optimal, als ein „Slapstick-Eigentor“ durch Noah Skalbania bereits in der 8. Minute die Weichen auf Sieg stellte. Nach einer Drangphase der Leverkusener nach der Pause schlug Heiligenhaus zum psychologisch perfekten Zeitpunkt zu, als Moritz Haubrich in der 65. Minute auf 0:2 erhöhte, ehe Jan Bosbach kurz vor dem Abpfiff den endgültigen Schlusspunkt setzte. Den eigentlichen Schlüssel zum Erfolg sah Esins jedoch in der eigenen Hintermannschaft: „Ich muss unserer Defensive ein Riesenkompliment machen. Wir haben das im Verbund mit den Sechsern sehr leidenschaftlich und aufopferungsvoll verteidigt.“

Geplatzte Aufstiegsträume? Jan Wellem verzweifelt am Hoffnungsthaler Bollwerk Das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga hat für den SSV Jan Wellem einen womöglich entscheidenden Dämpfer erhalten. Im bergischen Duell beim TV Hoffnungsthal kamen die Gladbacher nicht über ein enttäuschendes 1:1 (1:1) hinaus. Bei nur noch drei verbleibenden Spielen rückt der Traum von der Landesliga in weite Ferne. Das Remis wiegt umso schwerer, da die direkte Konkurrenz an der Spitze im Parallelspiel ebenfalls Punkte liegen ließ – eine Steilvorlage, die Jan Wellem ungenutzt verstreichen ließ. Während Hoffnungsthal nach der herben Klatsche der Vorwoche ein echtes Lebenszeichen sendete und sich als der im Vorfeld angekündigte zähe „Beinchensteller“ erwies, herrscht bei den Gästen Frust über verpasste Big-Points im Aufstiegs-Poker. "Monstergrätsche" verhindert Lucky-Punch Die Partie begann schwungvoll für die Hausherren, als Aytekin Kanli den TVH in der 18. Minute in Führung brachte. Jan Wellem schlug jedoch postwendend zurück und glich durch einen sehenswerten Treffer von Maximilian Maier zum 1:1 aus. Was nach dem Seitenwechsel folgte, war ein klassisches Geduldsspiel – allerdings ohne den nötigen Ertrag für den Favoriten. Hoffnungsthal verteidigte leidenschaftlich und lauerte auf gefährliche Umschaltmomente, die es in sich hatten. In der Schlussphase rettete Jan Wellems Tim Eckhardt mit einer „absoluten Monstergrätsche“ in allerletzter Sekunde gegen den bereits am Keeper vorbeigedribbelten Max Hansen. Kurz darauf verhinderte eine Rettungsaktion auf der Linie bei einer Dreifach-Chance den erneuten Rückstand der Gsella-Elf. Maciek Gawlik, der sportliche Leiter des TVH, war nach dem Abpfiff von der aufopferungsvollen Defensivleistung seiner Mannschaft zufrieden und trauerte den verpassten Möglichkeiten in einer spannenden Schlussphase hinterher. Erst wurde ein vermeintlicher Last-Minute-Treffer für Jan Wellem wegen eines Stürmerfouls abgepfiffen, dann beendete die Unparteiische das Spiel mitten in einem Hoffnungsthaler Konter auf das verwaiste Tor, nachdem Gladbach-Keeper Kiril Chosov bei einem Freistoß mit nach vorne geeilt war. „So aber haben wir uns heute aufgeopfert, stark verteidigt und Jan Wellem erfolgreich ein Beinchen gestellt“, bilanzierte Gawlik hochzufrieden. Der Gegner habe zwar deutlich mehr Spielanteile gehabt, sei im letzten Drittel jedoch schlichtweg „einfach nicht effektiv genug“ gewesen, weshalb das Unentschieden unterm Strich absolut verdient sei. Gsella: "Hatten 80 Prozent Ballbesitz" Bei Jan-Wellem-Trainer David Gsella stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben, da der eine Zähler für die eigenen Ambitionen schlicht zu wenig ist. „Gefühlt hatten wir über die gesamte Spielzeit 80 Prozent Ballbesitz, aber der Gegner stand extrem tief und kompakt“, analysierte Gsella die zähen 90 Minuten, in denen sich seine Mannschaft kaum zwingende Tormöglichkeiten herausarbeiten konnte. Der Blick auf das Remis im Topspiel machte den Nachmittag nur noch schmerzhafter, da dies die Riesenchance gewesen wäre, noch einmal ganz dicht an die Aufstiegsränge heranzurücken. „Dieser eine Punkt schmerzt besonders, wenn man das Parallel-Ergebnis sieht“, gestand Gsella mit Blick auf den nun fast uneinholbaren Rückstand von fünf Zählern auf Deutz und sieben auf Spitzenreiter Schönenbach. Bei nur noch drei ausstehenden Partien sei die Ausgangslage verdammt schwierig, doch Aufgeben kommt für den Coach nicht infrage: „Wir wollen die letzten drei Spiele unbedingt gewinnen und dann schauen wir am Ende, was dabei noch herauskommt.“