Patrizio De Feo wird neuer Trainer des FC Erzingen

Seine Trainerlaufbahn begann De Feo bei der A-Jugend der SG Klettgau. Es folgten Stationen als Cheftrainer beim FC Grießen und FC Dettighofen, sowie als Co-Trainer der ersten Mannschaft des SV Jestetten in der Bezirksliga. Anschließend betreute er die zweite Mannschaft des SVJ, ehe er Ende März dort sein Amt zur Verfügung stellte.

Der FC Erzingen hat wenige Tage nach der Bekanntgabe des Abschieds von Georg Isele zum Saisonende den neuen Trainer für die kommende Spielzeit präsentiert. Wie der A-Kreisligist mitteilte, wird Patrizio De Feo im Sommer die Leitung der ersten Mannschaft übernehmen. "Der 49-Jährige ist tief mit dem Verein verwurzelt: Er durchlief die gesamte Jugend des FC Erzingen und spielte mehrere Jahre für die erste Mannschaft", so der FCE.

"Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim FC Erzingen", so De Feo bei seiner Vorstellung. "Hier bin ich aufgewachsen, hier liegen meine Wurzeln. Für mich ist es ein echtes ‘Back to the Roots’ – zurück zu meinen Anfängen, mit dem klaren Ziel, gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu arbeiten."

Der Vereinsvorstand zeigte sich hocherfreut über die Verpflichtung. "Der FC Erzingen freut sich darauf, Patrizio De Feo als neuen Trainer begrüßen zu dürfen. Seine Vision und sein Engagement passen perfekt zu unseren Ambitionen", erklärte Vorstand Stefan Hauser. Auch Sportdirektor Isa Celik und Alfredo Di Feo, ein langjähriger Unterstützer des Vereins, freuen sich auf die kommende Saison mit dem neuen Trainer: "Wir sind überzeugt, dass Patrizio die richtige Wahl ist, um den Verein voranzubringen und sowohl unsere Spieler als auch unsere Fans zu begeistern. Mit seiner Leidenschaft, seiner Energie und seiner Erfahrung freuen wir uns auf eine neue Ära beim FC Erzingen", betonten Isa Celik und Alfredo Di Feo.