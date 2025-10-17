Patrizio De Feo: "Wir sind noch immer in der Findungsphase"

Derzeit läuft alles wie am Schnürchen für den FC Erzingen und Patrizio De Feo, der im Sommer das Traineramt von Georg Isele übernommen hatte. Nach sieben Spieltagen führt der FC als einzige ungeschlagene Mannschaft die Tabelle der Kreisliga A, Staffel Ost, an. Welche Faktoren aus seiner Sicht den Erfolg bedingen, erklärt De Feo im Fupa-Kreisligatipp zum achten Spieltag.

BZ: Herr De Feo, am Wochenende geht es gegen die SpVgg. Andelsbach, die zuletzt den SV 08 Laufenburg II mit 4:2 besiegt hat. War das eine Warnung zur rechten Zeit? Welche Informationen haben Sie über den Gegner?

Andelsbach ist sehr gut in diese Saison gestartet. Ich war nicht überrascht, dass sie gepunktet haben. Denn im Offensivbereich sind sie recht stark. Ich dachte, es gibt vielleicht ein Unentschieden, aber ich habe schon gehört, dass Andelsbach zuhause recht stark ist. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.