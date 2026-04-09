Patrizio De Feo: „Wenn man die Chance bekommt, muss man sie nutzen“

Der FC Erzingen behauptet die Tabellenführung in der Kreisliga A, Staffel Ost. Doch so leicht wie in der Vorrunde scheint es der Mannschaft von Patrizio De Feo nicht von der Hand zu gehen: In vier Partien erspielte der Spitzenreiter sechs Punkte. Der Trainer spricht über seine Sicht auf den Rückrundenstart und tippt die Resultate des 21. Spieltags.
Herr De Feo, wie zufrieden sind Sie mit den bisherigen Spielen der Rückrunde?
Patrizio De Feo: Resultatmäßig entspricht der Rückrundenstart nicht ganz unseren Erwartungen. Wir haben aktuell einige verletzte Stammspieler, was sich im Spielbetrieb bemerkbar macht. Mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich insgesamt zufrieden.
Die Ergebnisse sind wechselhaft. Haben sich die Gegner in der Rückrunde besser auf Ihre Mannschaft eingestellt?
De Feo: Das könnte sein. Mein Eindruck ist aber eher, dass es mit den erwähnten Personalproblemen zusammenhängt. In der Vorrunde hatten wir im Schnitt 16-17 Mann im Training, in der Rückrunde sind es bisher nur 11-12 Mann. Das wirkt sich natürlich auf die Qualität des Trainings und der Spiele aus. Weiterlesen: Patrizio De Feo, FC Erzingen: "Wenn man die Chance bekommt, muss man sie nutzen" (BZ-plus)