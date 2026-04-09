Patrizio De Feo: „Wenn man die Chance bekommt, muss man sie nutzen“ FC Erzingen findet mühsam in die Rückrunde +++ Sechs Punkte aus den ersten vier Partien des Jahres 2026 +++ Kreisligatipp zum 21. Spieltag von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 21:34 Uhr · 0 Leser

"Der Rückrundenstart entspricht nicht ganz den Erwartungen", sagt Patrizio De Feo, der Trainer des Spitzenreiters FC Erzingen. – Foto: Verein

Der FC Erzingen behauptet die Tabellenführung in der Kreisliga A, Staffel Ost. Doch so leicht wie in der Vorrunde scheint es der Mannschaft von Patrizio De Feo nicht von der Hand zu gehen: In vier Partien erspielte der Spitzenreiter sechs Punkte. Der Trainer spricht über seine Sicht auf den Rückrundenstart und tippt die Resultate des 21. Spieltags.

Herr De Feo, wie zufrieden sind Sie mit den bisherigen Spielen der Rückrunde? Patrizio De Feo: Resultatmäßig entspricht der Rückrundenstart nicht ganz unseren Erwartungen. Wir haben aktuell einige verletzte Stammspieler, was sich im Spielbetrieb bemerkbar macht. Mit der Entwicklung der Mannschaft bin ich insgesamt zufrieden.