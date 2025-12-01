Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Torjäger Tim Rüdiger und seine Teamkollegen hatten in dieser Runde schon oft Grund, um vor Freude abzuheben – Foto: Wolfgang Scheu
Patrick Zepf: "Wir sind noch nicht im Zenit angelangt"
Aufsteiger SG Lenzkirch-Saig überwintert in der Fußball-Kreisliga-A auf dem ausgezeichneten Rang fünf.
Trainer Patrick Zepf ist sehr zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden – und sieht Luft nach oben.
Das war noch einmal ein richtiges Spektakel. Und daran hatte die SG Lenzkirch-Saig einen gehörigen Anteil. Während die meisten Mannschaften die vorgezogene Winterpause genießen konnten, mussten die Hochschwarzwälder am Sonntag bei der SG Riedböhringen/Fützen antreten. Das Spiel fand in Fützen auf tiefem Rasen statt, es dürfte allen Beteiligten noch geraume Zeit in Erinnerung bleiben. Nach dem Schlusspfiff staunten Zuschauer und Spieler gleichermaßen über ein 4:4 der besonderen Art. Und auch die Trainer wussten danach nicht wirklich, wie sie dieses Ergebnis einzuordnen hatten. Kein Wunder bei diesem Verlauf.