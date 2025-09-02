Patrick Zeitz mit Traumtor rettet Remis für Bliedersdorf II

In der 2. Kreisklasse Stade trafen am dritten Spieltag der FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II und die SG Lühe II aufeinander. Die Begegnung fand bereits am Donnerstag statt und endete mit einem 2:2.

Die Gäste erwischten den besseren Start. Schon in der 2. Minute stocherte Tom Lennart Junge den Ball im Strafraum über die Linie und brachte Lühe in Führung. Der FSV antwortete jedoch schnell. Nach einer sehenswerten Kombination über Peimann und Hammel glich Len Schwampe in der 6. Minute zum 1:1 aus.

Im zweiten Durchgang übernahmen die Gastgeber zunehmend das Kommando. In der 77. Minute sorgte der eingewechselte Patrick Zeitz für das Highlight der Partie. Nach einem Pass von Peimann lupfte er den Ball aus rund 25 Metern über den herauseilenden Torwart zum 2:1. FSV-Trainer Oliver Ebeling sprach später vom „Highlight des Spiels“.

Doch Lühe schlug noch einmal zurück. In der 85. Minute nutzte Hamza Kaya einen Konter und erzielte den 2:2-Endstand. „Wir hatten die Möglichkeiten, die drei Punkte zu behalten, sind aber mit dem Unentschieden auch zufrieden“, so Ebeling.