Patrick Weiser: „Wir wissen, dass wir meist der Underdog sein werden“

Der 54-jährige Patrick Weiser bringt eine Fülle an Erfahrung mit an seine neue Wirkungsstätte. Als ehemaliger Profi, der unter anderem in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und den 1. FC Köln am Ball war, kennt er das Fußballgeschäft genau. Dennoch zeichnet sich sein Beginn beim FSV 63 Luckenwalde durch eine besondere Herzlichkeit und ein positives Umfeld aus. „Ich fühle mich sehr wohl hier am Stadion und Trainingsgelände, die Menschen und Mitarbeiter sind alle sehr hilfsbereit und ich spüre, wie viel ihnen der Verein bedeutet. Selbst wohne ich mit meiner Frau in Berlin, die tägliche Fahrt bis Luckenwalde läuft meistens problemlos“, sagt Patrick Weiser gegenüber FuPa.

Licht und Schatten in der Saisonvorbereitung

Auf dem Trainingsplatz hinterlässt die Intensität der Sommerwochen deutliche Spuren. Die emotionale Achterbahnfahrt der Testspiele verlangte der Mannschaft alles ab, zeigte jedoch auch den einwandfreien Charakter des Kaders. Auf die Frage nach dem Verlauf der Vorbereitung und der Testspiele zieht derneue Trainer des FSV ein klares Fazit: „Grundsätzlich bin ich bisher sehr zufrieden, weil alle Spieler eine sehr hohe Eigenmotivation und Aufmerksamkeit mitbringen. Leider ist unsere Vorbereitung auch von schweren und kleineren Verletzungen begleitet worden, sodass wir auch jetzt schon gezwungen waren, gedanklich kreativ zu sein. Ergebnistechnisch war es durchwachsen, die inhaltliche Umsetzung dafür top.“

Der Blick auf die Entwicklungen im Kader

Hinsichtlich der Neuzugänge verzichtet Patrick Weiser darauf, einzelne Akteure in den Vordergrund zu rücken. Für den Trainer steht das Team an erster Stelle, was seinen Führungsstil unterstreicht. „Bei den Zugängen möchte ich niemanden hervorheben, vor allem, weil für mich persönlich alle Spieler neue Gesichter sind. Jeder Spieler, egal ob neu oder bereits etabliert, bringt fußballerische Qualitäten und charakterliche Eigenschaften mit, die für uns wichtig sind. Das kann sich sofort zeigen oder erst im Laufe der Saison, Entwicklungen, gerade bei unserem jungen Kader, verlaufen total unterschiedlich“, betont Patrick Weiser.

Klarheit bezüglich weiterer Kaderveränderungen

Auf dem Transfermarkt herrscht vorerst Geduld und Sachlichkeit. Sowohl in Bezug auf die Frage nach weiteren Zugängen in der Transferphase als auch bezüglich der Frage, ob sich noch Abgänge andeuten, gibt Patrick Weiser eine eindeutige Antwort. Zu beiden Themen äußert sich der Trainer mit identischen Worten: „Aktuell plane ich mit den Spielern, die da sind. Ob es noch Veränderungen gibt, kann ich, Stand jetzt, nicht sagen.“

Der Zusammenhalt als größte Stärke

In einer physisch und spielerisch anspruchsvollen Regionalliga baut die Mannschaft vor allem auf das eigene Fundament. Die emotionale Stärke der Truppe speist sich aus einem tiefen gegenseitigen Vertrauen und der nötigen Ruhe im gesamten Umfeld. „Die Stärke unseres Teams ist vor allem der Zusammenhalt im Team und im gesamten Verein. Wir wissen, dass wir meist der Underdog sein werden, dafür braucht es diesen Zusammenhalt, aber auch das Vertrauen ineinander, dass wir für jeden Gegner unangenehm sein können, sei es durch gute defensive Stabilität oder unsere fußballerischen Qualitäten und durch die nötige Ruhe im Verein“, beschreibt Patrick Weiser die Tugenden des FSV 63 Luckenwalde.

Die Zielsetzung zwischen Liga und Pokal

Bei der Definition der sportlichen Ziele bleibt der Ex-Profi realistisch. Angesichts der enormen Leistungsdichte steht der Verleib in der Regionalliga an erster Stelle, ohne dabei den Traum vom Pokalsieg aus den Augen zu verlieren. „Wir setzen uns kein langfristiges Ziel. Klar ist für den Verein, aufgrund der vielen Top-Mannschaften, dass das primäre Ziel erneut der Klassenerhalt ist. Alles, was darüber hinaus möglich ist, sehen wir als Erfolg an. Wie viele andere Vereine auch, wünschen wir uns natürlich, als Sieger aus dem Verbandspokal hervorzugehen“, untermauert Patrick Weiser die Haltung des Clubs.

Das Rennen um die Favoritenrolle

Der Blick auf die Konkurrenz offenbart ein Feld voller großer Namen und ambitionierter Traditionsvereine. Patrick Weiser sieht keinen alleinigen Anwärter auf die Meisterschaft, sondern stellt sich auf ein hart umkämpftes Rennen ein. „Kein spezieller Favorit, da gibt es einige, wie Lok Leipzig, unseren ersten Gegner, natürlich Absteiger Aue, aber auch noch mindestens eine Handvoll anderer Vereine“, skizziert Patrick Weiser das weite Feld der Titelanwärter in der Regionalliga Nordost.