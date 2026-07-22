Patrick Weiser: „Wir wissen, dass wir meist der Underdog sein werden“

Im FuPa-Teamcheck bezieht der neue Trainer Patrick Weiser des FSV 63 Luckenwalde Stellung zur bevorstehenden Spielzeit in der Regionalliga Nordost. Der 54-jährige, der früher als Profi unter anderem in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und den 1. FC Köln auflief, gibt Einblicke in den Stand der Saisonvorbereitung, analysiert die Kaderstruktur und erläutert die Ziele sowie die Erwartungen vor dem Auftaktkracher.
Ein neues Kapitel ibeim Regionalligisten
Der 54-jährige Patrick Weiser bringt eine Fülle an Erfahrung mit an seine neue Wirkungsstätte. Als ehemaliger Profi, der unter anderem in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und den 1. FC Köln am Ball war, kennt er das Fußballgeschäft genau. Dennoch zeichnet sich sein Beginn beim FSV 63 Luckenwalde durch eine besondere Herzlichkeit und ein positives Umfeld aus. „Ich fühle mich sehr wohl hier am Stadion und Trainingsgelände, die Menschen und Mitarbeiter sind alle sehr hilfsbereit und ich spüre, wie viel ihnen der Verein bedeutet. Selbst wohne ich mit meiner Frau in Berlin, die tägliche Fahrt bis Luckenwalde läuft meistens problemlos“, sagt Patrick Weiser gegenüber FuPa.
Licht und Schatten in der Saisonvorbereitung
Auf dem Trainingsplatz hinterlässt die Intensität der Sommerwochen deutliche Spuren. Die emotionale Achterbahnfahrt der Testspiele verlangte der Mannschaft alles ab, zeigte jedoch auch den einwandfreien Charakter des Kaders. Auf die Frage nach dem Verlauf der Vorbereitung und der Testspiele zieht derneue Trainer des FSV ein klares Fazit: „Grundsätzlich bin ich bisher sehr zufrieden, weil alle Spieler eine sehr hohe Eigenmotivation und Aufmerksamkeit mitbringen. Leider ist unsere Vorbereitung auch von schweren und kleineren Verletzungen begleitet worden, sodass wir auch jetzt schon gezwungen waren, gedanklich kreativ zu sein. Ergebnistechnisch war es durchwachsen, die inhaltliche Umsetzung dafür top.“
Der Blick auf die Entwicklungen im Kader
Hinsichtlich der Neuzugänge verzichtet Patrick Weiser darauf, einzelne Akteure in den Vordergrund zu rücken. Für den Trainer steht das Team an erster Stelle, was seinen Führungsstil unterstreicht. „Bei den Zugängen möchte ich niemanden hervorheben, vor allem, weil für mich persönlich alle Spieler neue Gesichter sind. Jeder Spieler, egal ob neu oder bereits etabliert, bringt fußballerische Qualitäten und charakterliche Eigenschaften mit, die für uns wichtig sind. Das kann sich sofort zeigen oder erst im Laufe der Saison, Entwicklungen, gerade bei unserem jungen Kader, verlaufen total unterschiedlich“, betont Patrick Weiser.
Klarheit bezüglich weiterer Kaderveränderungen
Auf dem Transfermarkt herrscht vorerst Geduld und Sachlichkeit. Sowohl in Bezug auf die Frage nach weiteren Zugängen in der Transferphase als auch bezüglich der Frage, ob sich noch Abgänge andeuten, gibt Patrick Weiser eine eindeutige Antwort. Zu beiden Themen äußert sich der Trainer mit identischen Worten: „Aktuell plane ich mit den Spielern, die da sind. Ob es noch Veränderungen gibt, kann ich, Stand jetzt, nicht sagen.“
Der Zusammenhalt als größte Stärke
In einer physisch und spielerisch anspruchsvollen Regionalliga baut die Mannschaft vor allem auf das eigene Fundament. Die emotionale Stärke der Truppe speist sich aus einem tiefen gegenseitigen Vertrauen und der nötigen Ruhe im gesamten Umfeld. „Die Stärke unseres Teams ist vor allem der Zusammenhalt im Team und im gesamten Verein. Wir wissen, dass wir meist der Underdog sein werden, dafür braucht es diesen Zusammenhalt, aber auch das Vertrauen ineinander, dass wir für jeden Gegner unangenehm sein können, sei es durch gute defensive Stabilität oder unsere fußballerischen Qualitäten und durch die nötige Ruhe im Verein“, beschreibt Patrick Weiser die Tugenden des FSV 63 Luckenwalde.
Die Zielsetzung zwischen Liga und Pokal
Bei der Definition der sportlichen Ziele bleibt der Ex-Profi realistisch. Angesichts der enormen Leistungsdichte steht der Verleib in der Regionalliga an erster Stelle, ohne dabei den Traum vom Pokalsieg aus den Augen zu verlieren. „Wir setzen uns kein langfristiges Ziel. Klar ist für den Verein, aufgrund der vielen Top-Mannschaften, dass das primäre Ziel erneut der Klassenerhalt ist. Alles, was darüber hinaus möglich ist, sehen wir als Erfolg an. Wie viele andere Vereine auch, wünschen wir uns natürlich, als Sieger aus dem Verbandspokal hervorzugehen“, untermauert Patrick Weiser die Haltung des Clubs.
Das Rennen um die Favoritenrolle
Der Blick auf die Konkurrenz offenbart ein Feld voller großer Namen und ambitionierter Traditionsvereine. Patrick Weiser sieht keinen alleinigen Anwärter auf die Meisterschaft, sondern stellt sich auf ein hart umkämpftes Rennen ein. „Kein spezieller Favorit, da gibt es einige, wie Lok Leipzig, unseren ersten Gegner, natürlich Absteiger Aue, aber auch noch mindestens eine Handvoll anderer Vereine“, skizziert Patrick Weiser das weite Feld der Titelanwärter in der Regionalliga Nordost.
Mit Zuversicht in das Auftaktspiel
Die Vorfreude und die Anspannung steigen unaufhaltsam, denn der Auftakt hält einen Härtetest bereit. Am Freitag, den 24. Juli, empfängt der FSV 63 Luckenwalde um 19 Uhr den Meister 1. FC Lok Leipzig. Mit einer Mischung aus Respekt und Siegeswillen geht Patrick Weiser in diesen Kracher: „Die Erwartungshaltung ist immer grundsätzlich ein Sieg, wohlwissend, dass eine sehr starke Mannschaft zu uns kommt, die zweifelsfrei der Favorit in diesem Spiel ist. Wichtig ist, dass wir füreinander da sind auf dem Platz und miteinander defensiv und offensiv agieren, dann kann es ein sehr interessantes Spiel aus unserer Sicht werden.“