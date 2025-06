Patrick Weihrauch wechselt nach Jena

Patrick Weihrauch wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr für den FC 08 Homburg auflaufen. Der 31-Jährige wechselt zum FC Carl Zeiss Jena in die Regionalliga Nordost.

Patrick Weihrauch verlässt den FC 08 Homburg. Der Vertrag mit dem 31-Jährigen, der sich durch eine einsatzbezogene Klausel zuletzt automatisch verlängert hatte, wird in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt zum Nordost-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena.

Weihrauch kam im August 2023 von Dynamo Dresden nach Homburg. Zuvor absolvierte der Offensivspieler in der Vergangenheit unter anderem knapp 100 Einsätze in der 2. Bundesliga für Dresden, Arminia Bielefeld und die Würzburger Kickers. Weihrauch stand für den FCH bis zuletzt in 58 Pflichtspielen auf dem Platz. Dabei erzielte er 6 Tore und bereitete 12 Treffer vor.