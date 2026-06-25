Patrick Walz, SV Rot-Weiss Glottertal: "Wir glauben an unsere Stärke"

Letzter Akt: Der SV RW Glottertal (rote Trikots) und der FC Zell ermitteln den letzten Landesligaaufsteiger. – Foto: Achim Keller

s gefährliches Ergebnis betrachtet Cheftrainer Patrick Walz den 2:1-Erfolg im Eichbergstadion nicht – auch wenn er gerne einen dritten Treffer seiner Elf gesehen hätte. "Ich sehe das Ergebnis positiv", erklärt er im Vorfeld des Rückspiels. "Es war der erste Schritt zur Landesliga. Wir glauben an die eigene Stärke und sind immer für ein Tor gut. Wenn uns am Samstag ein Treffer gelingt, muss Zell schon zwei Tore schießen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.