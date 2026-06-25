 2026-06-24T10:25:44.617Z

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Patrick Walz, SV Rot-Weiss Glottertal: "Wir glauben an unsere Stärke"

Samstag (18 Uhr) ist Anpfiff

von Jürg Schmidt (BZ) · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser
Letzter Akt: Der SV RW Glottertal (rote Trikots) und der FC Zell ermitteln den letzten Landesligaaufsteiger.
Letzter Akt: Der SV RW Glottertal (rote Trikots) und der FC Zell ermitteln den letzten Landesligaaufsteiger. – Foto: Achim Keller

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Bezirksliga-Vizemeister SV Rot-Weiss Glottertal bestreitet am Samstag (18 Uhr) das zweite Aufstiegsspiel zur Landesliga. Das Hinspiel hat er zuhause mit 2:1 gegen den Hochrhein-Zweiten FC Zell gewonnen.

s gefährliches Ergebnis betrachtet Cheftrainer Patrick Walz den 2:1-Erfolg im Eichbergstadion nicht – auch wenn er gerne einen dritten Treffer seiner Elf gesehen hätte. "Ich sehe das Ergebnis positiv", erklärt er im Vorfeld des Rückspiels. "Es war der erste Schritt zur Landesliga. Wir glauben an die eigene Stärke und sind immer für ein Tor gut. Wenn uns am Samstag ein Treffer gelingt, muss Zell schon zwei Tore schießen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.