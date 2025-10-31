Patrick Walz: "Es wird lange dauern, bis sich ein Team absetzen wird"

Der SV Rot-Weiss Glottertal hat sich unter dem neuen Trainer Patrick Walz in der Spitzengruppe etabliert. Der Fußball-Bezirksligatipp zum zehnten Spieltag.

Patrick Walz hat zur neuen Bezirksliga-Saison das Traineramt beim SV Rot-Weiss Glottertal übernommen und die Arbeit seines Vorgängers Tobias Göbel fortgeführt und die Mannschaft weiterentwickelt. Nach neun Spielen belegen die Rotweißen zwar "nur" den siebten Tabellenplatz, stehen aber lediglich zwei Zähler hinter Rang eins. Im Fupa-Bezirksligatipp spricht Patrick Walz über die verrückt ausgeglichene Liga und wirft einen Blick auf die Begegnungen des zehnten Spieltages.

BZ: Herr Walz, kommen wir erst auf das Spiel gegen Oberried zu sprechen. Es war eine sehr unglückliche 2:3-Niederlage aus Sicht des SV Rot-Weiss Glottertal. Wie haben Sie das Spiel erlebt?

Das war Wahnsinn. Ein Spiel, wie ich es als Trainer noch nie erlebt habe. Ich bin ein fairer Verlierer, aber in diesem Spiel hat die eindeutig bessere Mannschaft verloren. Wir hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz, der Gegner kam gar nicht in unseren Strafraum hinein. Aber einer unserer Abwehrspieler hat – ich weiß gar nicht, wie, ob er den Ball nicht richtig getroffen hat oder so – einen Eckball verursacht. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.