Patrick Vehring verlängert in Schwefingen von P. M. · Heute, 14:31 Uhr · 0 Leser

– Foto: SF Schwefingen

Die Sportfreunde Schwefingen setzen weiter auf Patrick Vehring. Der Spieler hat seinen Verbleib um ein Jahr verlängert und übernimmt zusätzlich Aufgaben als Teammanager. Damit soll auch die sportliche Entwicklung des Kaders vorangetrieben werden.

Zusätzliche Verantwortung neben dem Platz Patrick Vehring bleibt den Sportfreunden Schwefingen erhalten und übernimmt künftig eine Doppelrolle. Neben seinem Engagement als Spieler wird er zusätzlich als Teammanager tätig sein. In enger Abstimmung mit dem Trainerteam und dem Verein soll er an der Weiterentwicklung des Kaders mitwirken.

Dabei liegt der Fokus auf einer ausgewogenen Zusammenstellung der Mannschaft. Vehring setzt auf eine Kombination aus jungen Talenten und erfahrenen Spielern, um die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen. Weiterhin Teil der Mannschaft

Trotz seiner erweiterten Aufgaben wird Vehring auch weiterhin aktiv auf dem Platz stehen. „Ich freue mich, weiterhin Teil der Mannschaft zu sein und gemeinsam eine erfolgreiche Saison zu spielen“, wird er zitiert. Mit Blick auf den Trainingsalltag ergänzt er mit einem Augenzwinkern, dass er hoffe, weiterhin mit dem Team Alt das ein oder andere Abschlussspiel gewinnen zu können. Der Verein bedankt sich zudem bei Daniel Gruber, dem Trainerteam und dem Umfeld für das Vertrauen in Vehring.