Patrick Selmeier wechselt vom TSV Massing zum FC Velden-Eberspoint

Die Kaderplanungen beim FC Velden-Eberspoint laufen weiterhin auf Hochtouren – und die Verantwortlichen können dabei einen echten Top-Transfer vermelden: Patrick Selmeier schließt sich zur kommenden Saison dem FCVE an.
Mit dem Wechsel des offensivstarken Spielers vom TSV Massing setzt der Verein ein deutliches Zeichen für die Zukunft. Trainer Andreas Kirschner zeigt sich entsprechend erfreut über den Neuzugang. FCVE-Coach Andreas Kirschner: „Die Planungen für die kommende Saison laufen noch auf Hochtouren – wir konnten mit Patrick Selmeier bereits einen absoluten Wunschspieler für uns gewinnen. Selli ist in der Kreisklasse PAN ein echter Topspieler mit tollen Werten in den vergangenen Jahren.“
Besonders die Entscheidung des begehrten Offensivspielers für den FC Velden-Eberspoint sorgt intern für große Zufriedenheit. Selmeier stand auch bei höherklassigen Vereinen auf dem Zettel. „Es ist ein starkes Signal, dass sich ein solcher Spieler für uns entscheidet – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und charakterlich passt er perfekt zu uns. Patrick war sehr gefragt in der Region bei höherklassigen Teams – umso erfreulicher ist es, dass er sich dann für uns entschieden hat!“, so Kirschner weiter.
Der Neuzugang selbst möchte beim FCVE den nächsten Entwicklungsschritt gehen und bringt dabei große Ambitionen mit. „Er will sich bei uns beweisen und den nächsten Schritt für sich persönlich machen – er hat große Ambitionen, ist hochmotiviert und wird mit seiner Qualität gleich Einfluss auf unseren Erfolg nehmen.“
Mit der Verpflichtung von Selmeier verfolgen die Verantwortlichen zudem eine klare Strategie für die kommenden Jahre. „Ein erstes Puzzlestück bei unserer Aufgabe, die Truppe gezielt mit jungen, hochwertigen Spielern zu verstärken, um künftig breiter und tiefer in der Kaderqualität aufgestellt zu sein.“
Die Planungen auf dem Transfermarkt sind damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Beim FC Velden-Eberspoint arbeitet man bereits intensiv an weiteren Verstärkungen. „Hier wollen wir in den nächsten Wochen dann noch den ein oder anderen Neuzugang verpflichten, um aus dem Kader für die kommende Saison mit Konkurrenzkampf noch 15 bis 20 Prozent an Leistungsfähigkeit herauszukitzeln.“