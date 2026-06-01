Patrick Selmeier wechselt vom TSV Massing zum FC Velden-Eberspoint +++ Flügelstürmer aus Massing läuft zur neuen Saison für die Vilstallöwen auf +++ von MP/FCVE · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Trainer Andreas Kirschner und Neuzugang Patrick Selmeier eingerahmt von den beiden sportlichen Leitern Peter Sedlmeier (links) und Andreas Lehner (rechts).

Die Kaderplanungen beim FC Velden-Eberspoint laufen weiterhin auf Hochtouren – und die Verantwortlichen können dabei einen echten Top-Transfer vermelden: Patrick Selmeier schließt sich zur kommenden Saison dem FCVE an.

Mit dem Wechsel des offensivstarken Spielers vom TSV Massing setzt der Verein ein deutliches Zeichen für die Zukunft. Trainer Andreas Kirschner zeigt sich entsprechend erfreut über den Neuzugang. FCVE-Coach Andreas Kirschner: „Die Planungen für die kommende Saison laufen noch auf Hochtouren – wir konnten mit Patrick Selmeier bereits einen absoluten Wunschspieler für uns gewinnen. Selli ist in der Kreisklasse PAN ein echter Topspieler mit tollen Werten in den vergangenen Jahren.“ Besonders die Entscheidung des begehrten Offensivspielers für den FC Velden-Eberspoint sorgt intern für große Zufriedenheit. Selmeier stand auch bei höherklassigen Vereinen auf dem Zettel. „Es ist ein starkes Signal, dass sich ein solcher Spieler für uns entscheidet – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und charakterlich passt er perfekt zu uns. Patrick war sehr gefragt in der Region bei höherklassigen Teams – umso erfreulicher ist es, dass er sich dann für uns entschieden hat!“, so Kirschner weiter.

Der Neuzugang selbst möchte beim FCVE den nächsten Entwicklungsschritt gehen und bringt dabei große Ambitionen mit. „Er will sich bei uns beweisen und den nächsten Schritt für sich persönlich machen – er hat große Ambitionen, ist hochmotiviert und wird mit seiner Qualität gleich Einfluss auf unseren Erfolg nehmen.“

Patrick Selmeier machte mit 17 Scorerpunkten in der Kreisklasse Pfarrkirchen auf sich Aufmerksam. Jetzt wagt das Talent den Sprung in die Kreisliga im Trikot der Vilstallöwen. – Foto: Thomas Martner