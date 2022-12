Patrick Schneider will Sportlicher Leiter des KFC bleiben Der 1:0-Arbeitssieg des KFC Uerdingen gegen Ratingen 04/19 hat Interimstrainer Patrick Schneider viel Kraft gekostet. Nach dem Abpfiff ist er erleichtert, doch es wird auch deutlich, wie sehr ihn das Spiel mitgenommen hat.

Patrick Schneider hatte Grund zu lächeln, sogar über sich selbst. Das fiel ihm nach dem 1:0-Sieg gegen Ratingen 04/19 natürlich leicht. Es war ein erleichtertes Lächeln über den Sieg, der ihm doch so viel Kraft gekostet hatte, der ihn so sehr mitgenommen hatte, der am Ende so wichtig war. Denn dadurch zieht Spitzenreiter SSVg Velbert nicht weiter auf und davon, sondern es bleibt bei dem Sieben-Punkte-Rückstand.