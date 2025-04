Patrick Schmitz: "Weiter auf dem blau-weißen Gaspedal bleiben"

Der SSV Bornheim hat Nägel mit Köpfen gemacht: Cheftrainer Patrick Schmitz und Co-Trainer Andreas Biermann werden auch in der kommenden Saison 2025/2026 die sportliche Verantwortung für die erste Mannschaft tragen. Damit verlängert der Landesliga-Tabellenführer mit dem Mann, der die Erfolgsgeschichte der letzten Jahre maßgeblich mitgeprägt hat.

Schmitz, 33 Jahre alt und bereits seit 17 Jahren als Trainer in Bornheim aktiv, geht damit in seine sechste Saison als Chefcoach der ersten Mannschaft. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe hätte kaum besser gewählt sein können: Nach dem überzeugenden 4:1-Sieg gegen den Tabellenvierten SC Rheinbach und dem gleichzeitigen Punktverlust von Verfolger Homburg-Nümbrecht (2:2 gegen FV Wiehl) beträgt der Vorsprung an der Tabellenspitze nun sechs Punkte.

Schmitz: "Ist nicht als normal einzustufen"