Patrick Schmid erlöst Haidlfing in der 93. Minute

Alles stand auf Topspiel am Sonntag, als der SVH bei der seit sechs Spieltagen ungeschlagenen SG Pfaffenberg/Oberlindhart gastierte. Vor der Partie trennten die beiden Mannschaften lediglich ein Punkt und Haidlfing bekam bereits in den ersten Minuten zu spüren, warum die Gastgeber zu den Spitzenmannschaften gehören. Mit hohem Pressing, Zweikampfhärte und Laufbereitschaft versuchte die SG die Angriffsbemühungen des SVH zu unterbinden. Das Spiel war von Beginn an ausgeglichen, beide Seiten kamen zu mehreren Halbchancen. Der umtriebige Mößner beschäftigte die Defensivreihe des SV Haidlfing, während Schmid, Ruder und Fischer die Akzente für die Blau-Weißen setzten. Die Partie war intensiv geführt, viele kleinere Fouls auf beiden Seiten unterbrachen immer wieder den Spielfluss. Schiedsrichter Daniel Edenhofer konnte die Partie durch seine ruhige Spielleitung weitestgehend im Rahmen des Erlaubten halten. Am Ende standen insgesamt 12 gelbe Karten und eine 10-minütige Zeitstrafe für die bis zur letzten Minute kämpfenden Akteure zu Buche. Ohne große Chancen auf beiden Seiten und mit einem leistungsgerechten 0:0 ging es in die Pause.

Nach der Halbzeitpause sahen die rund 100 Zuschauer einen SV Haidlfing, der nun mit mehr Spielanteilen zu weiteren Chancen kam. Doch mitten in die Druckphase der Gäste fiel die überraschende Führung für die SG Pfaffenberg/Oberlindhart. Torhüter Hahn und Nowag Patrick prallten nach einer Flanke unglücklich zusammen, und Christopher Forster staubte in der 51. Minute per Kopf ab. Die Antwort des SVH ließ jedoch nicht lange auf sich warten.Nach einem sehenswerten Angriff steckte Schmid in der 53. Minute den Ball auf Ruder durch, der sich nicht zweimal bitten ließ und trocken ins lange Eck abschloss. Das Spiel wurde nun zunehmend hektischer und es wurde um jeden Meter gefightet. Der SVH erarbeitete sich immer wieder gute Standardsituationen, konnte diese jedoch nicht in Tore ummünzen. Als Eric Ruder bei einem Zweikampf zu spät kam, musste der SVH eine 10-minütige Unterzahl überstehen. Jeder Spieler stellte sich in den Dienst der Mannschaft und die Phase wurde ohne Chance für die Gastgeber überstanden. Haidlfing hatte zwar fortan wieder mehr Torraumszenen, der Abschluss wurde jedoch oftmals verpasst. In der sechsminütigen Nachspielzeit war es, dem an diesem Tag besten Haidlfinger, Patrick Schmid vorbehalten mit seinem Lucky Punch den Schlusspunkt zu setzen. An der Strafraumkante bekam der stark aufspielende Allrounder den Ball, zog ab und jagte das Leder an den Innenpfosten und von dort sprang die Kugel ins Tor. Kurz darauf war Schluss in Pfaffenberg und Haidlfing nahm nicht unverdient die volle Punktzahl mit nach Hause.