Patrick Pützer wird neuer Trainer der SG Neffeltal

Es ist eigentlich schon kein Geheimnis mehr, denn seit Wochen lässt sich Pützer immer wieder bei den Spielen der SGN blicken - und der Dürener Buschfunk gehört außerdem zu den florierendsten der Umgebung. Fröhling übernahm die SGN in der Winterpause 2022/23 als Interimstrainer von Daniel Kuss, der aus privaten Gründen vorzeitig aufhören musste. Angedacht war das Engagement bis zum Saisonende, doch Fröhling und Mannschaft bildeten in der Folge eine starke Einheit, die in der laufenden Spielzeit über mehrere Spieltage an der Tabellenspitze der Kreisliga B, Gruppe 3, rangierte. Der Unternehmer teilte schon vor dem Jahresende mit, dass es für ihn aus Zeitgründen nicht weitergehen könne.

"Dass uns Wolfgang zweieinhalb Jahre statt sechs Monate am Saisonende trainiert hat, spricht für seine gute Arbeit", teilt André Nückel, Sportlicher Leiter, mit. "Er hat bei der jungen Truppe für den nächsten Entwicklungsschritt gesorgt, was wir vor allem seiner Akribie zu verdanken haben. Kein anderer Trainer, mit dem ich bisher zusammengearbeitet habe, hat so viel Zeit und Leidenschaft in dieses Team gesteckt wie unser lieber Klose. Wir danken dir sehr!"

Schnelle Einigung mit Pützer - Eike Beckmann und Björn Brose neu dabei

Der Vorstand der SGN und Pützer haben sich noch vor Weihnachten auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Als langjähriger Coach der SG Nörvenich-Hochkirchen ist der ehemalige Torhüter den "Grünen" bestens bekannt, da er in vielen Duellen ein stets ambitionierter Widersacher war. Zuletzt trainierte Pützer den BC Bliesheim in der Kreisliga A Euskirchen. Pützers Trainerteam besteht aus dem spielenden Co-Trainer Hendrik Fröhling, Co-Trainer Eike Beckmann und Torwarttrainer Raffaele Rosano. Zudem erhält Nückel in der sportlichen Leitung durch Björn Brose kompetente Unterstützung.

"Ich hatte nach unserem ersten Gespräch direkt ein gutes Gefühl und musste daher nicht mehr lange überlegen. Neffeltal verfügt über einen talentierten Kader. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerne mit jungen Spielern zusammenarbeite und Talente entwickle. Das ist auch das Ziel meines Trainerteams ab Sommer. Wir wollen oben angreifen und sind dafür bestens gewappnet", erklärt Pützer.

Nur interne Abgänge - Neffeltal hält Team zusammen

Seit Januar werkelt das neue Kompetenzteam am Kader für die Saison 2025/26. Mit Erfolg: Bis auf Thomas Flamm und Chris Bollig, die sich zum Saisonwechsel vorerst der eigenen Zweitvertretung anschließen, hat die gesamte Mannschaft für die neue Spielzeit zugesagt. "Darüber sind wir natürlich extrem froh", sagt Nückel und führt aus: "Wir haben viele talentierte Spieler, die auch jenseits der Kreisliga B spielen können, allerdings wissen unsere Jungs auch, was sie an der SGN haben. Das Potenzial haben sie in dieser Saison auch einige Male aufblitzen lassen."

Tabellenplatz fünf bestätigt die gute Entwicklung der Neffeltaler, die nach Rang drei in der Saison 2015/16 in der Folge nie besser als Platz sieben abgeschnitten haben. Mit Zugängen wollen Pützer und sein Aufgebot die Top-Platzierungen in der Kreisliga B angreifen.