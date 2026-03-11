Patrick Nkoa für zwei Spiele gesperrt

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Patrick Nkoa wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Der Verteidiger sah am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel in Paderborn aufgrund eines groben Foulspiels in der 67. Spielminute die Rote Karte.
Der 26-Jährige fehlt damit sowohl beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (14. März 2026, 13 Uhr) als auch beim Niedersachsenderby in Hannover (20. März 2026, 18.30 Uhr). Eintracht Braunschweig hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.