 2026-03-11T14:31:18.301Z

Allgemeines

Patrick Nkoa für zwei Spiele gesperrt

von red · Heute, 15:11 Uhr · 0 Leser
– Foto: Ralf Hasselberg / SNS, Thomas

Patrick Nkoa wurde vom DFB-Sportgericht für zwei Meisterschaftsspiele gesperrt. Der Verteidiger sah am vergangenen Samstag beim Auswärtsspiel in Paderborn aufgrund eines groben Foulspiels in der 67. Spielminute die Rote Karte.

Der 26-Jährige fehlt damit sowohl beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (14. März 2026, 13 Uhr) als auch beim Niedersachsenderby in Hannover (20. März 2026, 18.30 Uhr).
Eintracht Braunschweig hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.