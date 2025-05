Patrick Maier-Blanc: "Wir wussten genau, was auf uns zukommt"

Am Montag hatte Patrick Maier-Blanc allen Grund zu feiern. 45 Jahre alt wurde der Ur-Hauinger, der seine Fußballstiefel – bis auf einen kurzen Abstecher zum FV Brombach in der Bezirksliga – immer für den FC Hauingen schnürte. Und selbst im stolzen Fußballalter von 44 Jahren kam Maier-Blanc in dieser Saison zu fünf Kurzeinsätzen in der Bezirksliga. "Ich habe keine Ambitionen mehr, dass noch mehr Spielminuten hinzukommen", sagt er schmunzelnd, "aber aufgrund unserer Verletzungsmisere habe ich mich auf die Bank gesetzt."

Somit hat auch der Sportchef auf dem Rasen einen kleinen, aber feinen Beitrag zum Klassenerhalt des Aufsteigers beigetragen. "Wir sind mit unserer Saison absolut zufrieden", freut sich Maier-Blanc, "wir konnten frühzeitig alles klarmachen, auch kommende Saison Bezirksligaluft schnuppern zu dürfen." Die Krönung wäre gewesen, "wenn wir noch in das Pokalfinale eingezogen wären". Im Halbfinale unterlag man beim favorisierten Ligakonkurrenten FC Zell mit 1:2.