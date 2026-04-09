 2026-04-09T03:39:01.720Z

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Patrick Lienhard,SC Freiburg II,genießt seine letzten Fußballer-Wochen

Bahlinger SC beginnt seine Englische Woche mit einem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 II

von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Patrick Lienhard trifft am Sonntag mit dem SC Freiburg II auf seinen Ex-Club Eintracht Trier.
Patrick Lienhard trifft am Sonntag mit dem SC Freiburg II auf seinen Ex-Club Eintracht Trier. – Foto: Finley Mörch (Imago)

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Regionalliga Südwest
Mainz 05 II
SC Freiburg II
Eintr. Trier
Bahlinger SC

Der Bahlinger SC ist in der Fußball-Regionalliga am Samstag (14 Uhr) bei der Bundesligareserve des FSV Mainz 05 gefordert. Laurin Tost und Elvir Zukaj fehlen jeweils aufgrund einer Sperre.

So., 12.04.2026, 14:00 Uhr
SC Freiburg
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SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
14:00live

Nach einer langen Verletzungspause kann Patrick Lienhard beim SC Freiburg II wieder mitwirken. Vor dem Spiel am Sonntag gegen Trier äußert sich der Kapitän des Fußball-Regionalligisten im Interview. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
14:00

"Auf uns wartet die nächste große Aufgabe", sagte Marco Schneider mit Blick auf den kommenden Gegner. Der Trainer des Bahlinger SC ist mit seinem Team am Samstag beim FSV Mainz 05 II zu Gast, der Tabellendritter ist und sich zuletzt mit 5:0 in Trier durchsetzen konnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.