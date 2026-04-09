Patrick Lienhard,SC Freiburg II,genießt seine letzten Fußballer-Wochen

Patrick Lienhard trifft am Sonntag mit dem SC Freiburg II auf seinen Ex-Club Eintracht Trier. – Foto: Finley Mörch (Imago)

Der Bahlinger SC ist in der Fußball-Regionalliga am Samstag (14 Uhr) bei der Bundesligareserve des FSV Mainz 05 gefordert. Laurin Tost und Elvir Zukaj fehlen jeweils aufgrund einer Sperre.

Nach einer langen Verletzungspause kann Patrick Lienhard beim SC Freiburg II wieder mitwirken. Vor dem Spiel am Sonntag gegen Trier äußert sich der Kapitän des Fußball-Regionalligisten im Interview. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00 PUSH

"Auf uns wartet die nächste große Aufgabe", sagte Marco Schneider mit Blick auf den kommenden Gegner. Der Trainer des Bahlinger SC ist mit seinem Team am Samstag beim FSV Mainz 05 II zu Gast, der Tabellendritter ist und sich zuletzt mit 5:0 in Trier durchsetzen konnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.