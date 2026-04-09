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Patrick Lienhard,SC Freiburg II,genießt seine letzten Fußballer-Wochen
Bahlinger SC beginnt seine Englische Woche mit einem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 II
Nach einer langen Verletzungspause kann Patrick Lienhard beim SC Freiburg II wieder mitwirken. Vor dem Spiel am Sonntag gegen Trier äußert sich der Kapitän des Fußball-Regionalligisten im Interview. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
"Auf uns wartet die nächste große Aufgabe", sagte Marco Schneider mit Blick auf den kommenden Gegner. Der Trainer des Bahlinger SC ist mit seinem Team am Samstag beim FSV Mainz 05 II zu Gast, der Tabellendritter ist und sich zuletzt mit 5:0 in Trier durchsetzen konnte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.