Patrick Landes bleibt Trainer beim TSV Burggen/Bernbeuren bis Saisonende

Wenn‘s brennt, spielt er auch noch: Patrick Landes hat beim Kreisligisten TSV Burggen/Bernbeuren viel zum Positiven verändert. Daher will der Verein auch mit ihm als Trainer weitermachen. – Foto: Roland Halmel

Die Spieler überzeugten ihren Coach auf der Weihnachtsfeier. Patrick Landes führt das Team nun doch bis Mai weiter.

Weihnachtsfeiern haben es so in sich. Zwischen Plätzchen und Glühwein fanden die Fußballer des TSV Burggen/Bernbeuren endlich die Gelegenheit, die elementaren Fragen ihres Vereins anzugehen. Da auch das Christkind keinen neuen Trainer unter den Weihnachtsbaum legte, nahmen sie die Suche selbst in die Hand und wurden schnell fündig. Patrick Landes, der als Interimscoach die Elf vom Auerberg bis zur Winterpause betreute, um sich dann wieder seinem Beruf als Physiotherapeut widmen zu können, wurde von den Kickern verbal durchgeknetet. Nach zwei Tagen Bedenkzeit wandte sich der Trainer von sich aus an die Abteilungsleitung und signalisierte, dass er seinen Job bis zum Saisonende im Mai fortführen werde. „Ich weiß tatsächlich nicht, wer da alles geredet hat und was gesprochen wurde“, räumte Michael Peter ein, vom plötzlichen Gesinnungsumschwung seines ehemaligen Trainers vollkommen überrumpelt gewesen zu sein. Erst im Nachhinein erfuhr der Abteilungsleiter, dass sich mehrere Kicker ihren Coach zur Brust genommen und ihm von der überragenden gemeinsamen Arbeit vorgeschwärmt hatten. Tenor: Mach‘ doch bitte weiter!

Nach dem achten Spieltag in der Kreisliga 1 hatte Landes das Team von Daniel Hindelang übernommen. Der Einstand des Neuen ging mit einer 0:2-Niederlage in Münsing gleich mal in die Binsen, auch fuhr er in der Folgezeit noch drei weitere Pleiten ein, doch er hauchte dem Tabellenletzten frische Zuversicht ein. Das Ergebnis waren Siege gegen Habach, Aying und Altenstadt und der Sprung auf den zwölften Platz mit direktem Anschluss zum gesicherten Mittelfeld. Allerdings hatte Landes von Anfang an klargestellt, dass mit ihm nur bis Ende November zu rechnen sei. Zu sehr spannt ihn sein Beruf ein. Obwohl sich die Spartenführung bereits im September intensiv um einen Nachfolger bemüht hatte, blieb die Suche erfolglos. „Wir haben zig Leute angerufen“, berichtet Peter von einer wahren Telefonorgie. Darüber hinaus wälzte er die Trainerlisten auf den einschlägigen Internetforen. Aber es biss niemand an. „Viel Arbeit ohne positive Wirkung“, zog der Fußball-Chef schließlich ein frustrierendes Fazit zu seinen Bemühungen.