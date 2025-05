Patrick Jahn kehrt zur SG A/C/O zurück

Wie die SG A/C/O berichtet, kann sie einen Neuzugang für die kommende Saison vermelden. Torwart Patrick Jahn wird künftig wieder das Trikot des Vereins tragen.

Der 36-Jährige kehrt nach nur einem Jahr beim TSV Waldkappel, bei dem er überwiegend in der Kreisliga B zum Einsatz kam, zurück zur SG A/C/O. Jahn ist kein Unbekannter: Bereits in der Vergangenheit stand er für die SG A/C/O im Tor oder spielte in der Reserve auch im Feld.