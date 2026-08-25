Patrick Jahn: Doppelpack und Traumstart für den SV Waßmannsdorf

Die Auszeichnung zum Spieler der Woche nach dem gelungenen Saisonstart kam für den 30-jährigen Mittelfeldspieler unvorhergesehen. Patrick Jahn blickt mit großer Dankbarkeit auf den Moment, als ihn die Nachricht erreichte. „Vielen Dank für die Glückwünsche. Nein, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dennoch habe ich mich darüber gefreut“, gesteht Patrick Jahn über seine Wahl zum FuPa-Spieler der Woche.

Verteidigung und Einheit als Schlüssel zum Kantersieg

Der deutliche 6:2-Heimsieg gegen die SG Wacker Motzen war kein Spaziergang, sondern das Resultat harter Arbeit auf dem Platz. Jahn hebt vor allem die Leistung der Hintermannschaft und den Zusammenhalt hervor, die den Weg für seine zwei eigenen Treffer ebneten. „Erst mal muss ich unsere Verteidigung hervorheben. Die Jungs haben gerade in der 1. Halbzeit die eine oder andere brenzliche Situation vereitelt, wodurch wir im Spiel geblieben sind und nicht in Rückstand geraten sind. Dann haben wir quasi aus dem Nichts das 2:1 erzielt, was uns wieder Stabilität gegeben hat. In der 2. Halbzeit waren wir von Beginn an spielüberlegen und hätten am Ende auch noch das ein oder andere Tor mehr erzielen können. Ich denke, ausschlaggebend war, dass wir als Einheit aufgetreten sind und jeder für den anderen da war“, schildert er den Spielverlauf.

Die Vorliebe für Tore aus der Distanz

Wenn es um das Toreschießen geht, zeigt sich der 30-Jährige mannschaftsdienlich, lässt aber auch eine persönliche Vorliebe für die besonderen Momente im Spiel durchblicken. „Am Ende ist es nicht wichtig, wie ein Tor erzielt wurde, sondern dass der Ball im Tor ist. Trotzdem freue ich mich ein wenig mehr, wenn ich Tore aus der Distanz oder per direktem Freistoß erzielen kann“, erklärt der Torschütze.

Das perfekte Gesamtpaket beim SV Waßmannsdorf 1956

Obwohl er erst seit Kurzem das Trikot des SV Waßmannsdorf 1956 trägt, spürt Jahn eine tiefe Verbundenheit zum Verein. Es ist die Kombination aus sportlicher Freude und organisatorischer Nähe, die ihn begeistert. „Ich bin noch nicht lange im Verein, aber ich würde sagen das Gesamtpaket ist es. Die Mannschaft und das Trainer- und Funktionsteam bereiten eine Mega Freude und es macht Spaß, Fußball zu spielen. Wir sind eine kleine Kumpeltruppe, die sich dort zusammen gefunden hat und früher schon der eine oder andere zusammen gespeilt hat. Außerdem passt es sehr gut, Familie, Beruf und Sport unter einen Hut zu bekommen, da ich nur fünf Minuten zum Sportplatz brauche“, beschreibt er die Vorzüge seiner neuen Heimat.

Teamgeist auf dem Platz und die Faszination für Harry Kane

Im eigenen Kader hebt Jahn bewusst niemanden hervor, da die Stärke für ihn in der Gemeinschaft liegt. Auf der internationalen Bühne beeindruckt ihn jedoch ein Stürmer der Spitzenklasse. „Im Team habe ich jetzt keinen einzigen Lieblingsspieler, weil ich mit jedem gerne auf dem Platz stehe. Im Profibereich bin ich aktuell sehr beeindruckt von Harry Kane. Er ist nicht nur ein Vollblutstürmer, sondern stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Die Spielweise ist sehr beeindruckend“, schwärmt er über den englischen Ausnahmespieler.

Flexibilität in der Schaltzentrale des Spiels

Auf dem Rasen ist Jahn überall im Zentrum zu finden, wo er das Spiel lenken und gestalten kann. Er genießt die Freiheit in der Offensive, scheut aber auch defensive Pflichten nicht. „Generell spiele ich gerne im Zentrum. Vorzugsweise im Offensivbereich, aber auch auf der 6er-Position fühle ich mich wohl“, beschreibt er seine Rolle auf dem Spielfeld.

Reifeprozess statt voreiliger Titelträume

Nach dem 1. Spieltag rangiert sein Team auf dem zweiten Tabellenplatz in der Dahme/Fläming-Liga. Dennoch bewahrt der Routinier kühlen Kopf und blickt pragmatisch auf die kommenden Wochen. „Nach dem 1. Spieltag hat der Tabellenplatz noch nicht viel zu sagen. Wir freuen uns, dort zu stehen, aber in erster Linie geht es uns darum, als Team weiter zusammenzuwachsen und zu reifen. Für was es am Ende reichen wird, werden wir erst zum Ende der Saison erfahren“, gibt er die Marschroute vor.

Der pure Spaß am Spiel und der Blick auf den eigenen Körper

Für seine persönliche sportliche Zukunft setzt sich Jahn bewusst keine starren Ziele, sondern hört auf seinen eigenen Rhythmus und seine mentale Verfassung. „Vorgenommen habe ich mir da gar nichts. Ich möchte einfach weiterhin Spaß am Fußball haben. Außerdem muss man dann schauen, wie lange der Körper und vor allem der Kopf das mitmacht“, erklärt der 30-Jährige.

Familienleben an erster Stelle und Leidenschaft für den Sport

Wenn er nicht selbst auf dem Rasen steht, schöpft Jahn seine Kraft aus dem privaten Umfeld, in dem der Fußball dennoch präsent bleibt. „Die Familie steht an erster Stelle und da verbringe ich gerne viel Zeit mit meinem Sohn und meiner Frau. Und wenn ich nicht aktiv Fußball spiele, dreht sich dennoch alles um Fußball, weil ich auch gerne Fußball schaue“, gewährt er Einblicke in sein Privatleben.

Bodenständige Basis im städtischen Wohnungsunternehmen

Auch beruflich steht der Spieler der Woche auf festem Grund und bringt Disziplin in seinen Alltag ein. „Ich bin gelernter Immobilienkaufmann und arbeite bei einem städtischen Berliner Wohnungsunternehmen“, erklärt Jahn über seine berufliche Tätigkeit, die den perfekten Ausgleich zu seinen Einsätzen auf dem Sportplatz bietet.