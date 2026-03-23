Patrick is back! – Später Ausgleich rettet dem SSV einen Punkt

Alexander Eicker SSV Weilerswist ( blaues Trikot ) versucht den Ball unter Kontrolle zu bringen – Foto: M. St.

Doch nicht nur Hinsch sorgte für eine besondere Geschichte: Auch SSV-Keeper Paul Frings stand im Fokus. Der Winterneuzugang vom SV SW Nierfeld hütete erneut das Tor, da Stammkeeper Daniel Arndt weiterhin am Ellenbogen verletzt fehlt – und zeigte ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub eine sehr gute Leistung.

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seiner schweren Verletzung im Ligaduell gegen die SG Hellenthal feierte SSV-Stürmer Patrick Hinsch gestern sein emotionales Startelf-Comeback für den SSV Weilerswist. Und wie sagt man so schön: „Patrick is back!“ – ein Moment, der vielen Zuschauern unter die Haut ging.

Vor heimischer Kulisse erwischten die Weilerswister den besseren Start und übernahmen früh die Kontrolle. Die logische Folge: das 1:0 in der 18. Minute.

Nach einem starken Zuspiel von Mike Nandzik setzte sich Daouda Coulibaly durch, umkurvte Gäste-Keeper Alican Isitmen und schob souverän zur Führung ein.

In der Folge verpasste es der SSV jedoch, den zweiten Treffer nachzulegen. So blieb es zur Pause bei der knappen, aber verdienten 1:0-Führung.

Nierfeld dreht auf – Spiel kippt spät

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste deutlich verbessert aus der Kabine. Es entwickelte sich ein intensives und spannendes Spiel, in dem beide Teams auf den Sieg drängten.

Mit zunehmender Spielzeit wurde die Nervosität auf Seiten der Gastgeber spürbar – auch an der Seitenlinie. SSV-Coach Frederik Ziburske brachte es treffend auf den Punkt:

„Meine Jungs machen es mal wieder spannend.“

Dann der Doppelschlag der Gäste:

In der 83. Minute nutzte Jonas Küpper eine Unachtsamkeit nach einem Diagonalball zum 1:1-Ausgleich. Nur zwei Minuten später drehte Marcel Maus mit seinem vierten Saisontor die Partie komplett – 1:2 (85.). Eine durchaus glückliche Führung für die Gäste.

Besirovic wird zum Helden der Nachspielzeit

Alles deutete auf eine erneute bittere Niederlage für den SSV hin. Doch die Gastgeber warfen in der Nachspielzeit noch einmal alles nach vorne.

In der 90.+5 Minute dann die Erlösung:

Nach einer scharf hereingebrachten Ecke von Sven Stanienda herrschte Chaos im Strafraum der Gäste – und der eingewechselte Dennis Besirovic stand goldrichtig. Mit seinem Treffer zum 2:2 ließ er die Weilerswister Fans jubeln.

Fazit

Am Ende steht ein leistungsgerechtes Unentschieden. Während der SSV die erste Hälfte dominierte, investierte Nierfeld nach der Pause mehr und verdiente sich den zwischenzeitlichen Ausgleich sowie die Führung. Der späte Treffer von Besirovic sorgte schließlich für einen gerechten Ausgang.

Ausblick

Am kommenden Wochenende geht es für beide Teams weiter:

SSV Weilerswist reist zum @SV Schöneseiffen

SV SW Nierfeld empfängt den @SSV Golbach

Aufstellungen

SSV Weilerswist 1924:

Paul Frings, Kai Karamouzas, Max Becker, Björn Büscher, Robin Maximilian Berk, Maxim Zajcev (89. Dennis Besirovic), Arda-Allen Zeyfiyanoglu (89. Bastian Schmitz), Alexander Eicker (89. Firat Bagkan), Mike Nandzik (64. Sven Stanienda), Patrick Hinsch (45. Luis Kampermann), Daouda Coulibaly

Trainer: Frederik Ziburske

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929:

Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Jonas Küpper, Niclas Hampel, Mory Kaba (62. Marcel Maus), Nils Hahn (76. Patrick Pohl), David Küpper, Torben Hörnchen (62. Marlon Vogt)

Trainer: Dirk Scheer

Schiedsrichter: Jürgen Breuer

Zuschauer: 80

Tore:

1:0 Daouda Coulibaly (18.)

1:1 Jonas Küpper (83.)

1:2 Marcel Maus (85.)

2:2 Dennis Besirovic (90.+5)