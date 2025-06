Patrick Hofmeister: Neuer Pfraundorfer Trainer nimmt seine Arbeit auf

Mit der Saison 2025/2026 stellt die DJK-SV Oberpfraundorf ihre Herrenmannschaften sportlich neu auf. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Verpflichtung von Patrick Hofmeister als neuen Trainer der Herren I. Wir haben mit Patrick gesprochen, um mehr über seine Pläne und Ziele zu erfahren.

Am Dienstag startete der ehemalige Langesligaspieler in sein neues Traineramt.

Patrick Hofmeister ist kein Unbekannter im Verein. Bereits in den vergangenen Jahren hat er verschiedene Jugendmannschaften der DJK-SV Oberpfraundorf trainiert und dort wertvolle Erkenntnisse in der Nachwuchsförderung gesammelt. Mit seinen bereits gesammelten Erfahrungen als ehemaliger Landesligaspieler, unteranderem bei Fotuna und Jahn Regensburg, sowie zuletzt als spielender Co-Trainer der SG Beratzhausen/ Oberpfraundorf möchte er die erste Mannschaft weiterentwickeln und erfolgreich in der Kreisklasse etablieren.

Wir haben Patrick gefragt, was ihn dazu bewogen hat, das Herren-Traineramt bei uns zu übernehmen. "Ich habe schon länger darüber nachgedacht, ein Traineramt zu übernehmen", erklärte er. "Dieses Angebot kam zur richtigen Zeit, ist aufgrund meiner aktuellen Lebenssituation am richtigen Ort und ich sehe es als eine großartige Gelegenheit, meine Fähigkeiten in einer neuen Rolle zu testen und zu erweitern und einer Mannschaft mit Potential den nächsten Schritt aufzuzeigen."