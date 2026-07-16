Patrick Hobsch verlässt 1860 und wechselt zum SSV Jahn Der Oberpfälzer Drittligist verstärkt sich mit dem 31-jährigen Sturmtank von den Münchner Löwen von Florian Würthele · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

Offensive Verstärkung für den SSV Jahn Regensburg: Patrick Hobsch. – Foto: Imago/Ulrich Wagner

Der SSV Jahn hat am Donnerstagvormittag den nächsten Neuzugang für die neue Drittligasaison bekanntgegeben. Mit Patrick Hobsch haben die Regensburger einen im bayerischen Fußball bekannten Namen unter Vertrag genommen. Der 31-jährige Mittelstürmer spielte in den vergangenen zwei Jahren für den TSV 1860 München. Bei den Oberpfälzern unterschrieb Hobsch einen Zweijahresvertrag und trainierte kurz darauf bereits mit. Damit steht auch fest, dass der erfahrene Sturmtank nicht mit 1860 München in die Regionalliga gehen wird.

Alexander Schmalhofer, Sportdirektor des SSV Jahn, sagt in einer entsprechenden Pressemitteilung folgendes über den Neuzugang: „Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht.“



Hobsch selbst freut sich auf den Schritt zum SSV Jahn: „Nach den persönlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich es unbedingt machen will. Dementsprechend freue ich mich, dass es dann so schnell geklappt hat und ich künftig in diesem wunderschönen Stadion auflaufen darf. Für mich gilt es jetzt schnellstmöglich die Mannschaft komplett kennenzulernen und mich zu integrieren. Dann bin ich davon überzeugt, dass es eine runde Sache wird.“





Der bayerische Fußball ist für den in Bremen geborenen Mittelstürmer kein Neuland: Beim TSV 1860 München hat der Angreifer in den vergangenen zwei Drittliga-Spielzeiten 82 Pflichtspiele absolviert und dabei 28 Tore sowie elf Vorlagen beigesteuert. Bei der SpVgg Unterhaching feierte er zwischen 2021 und 2024 seinen endgültigen Durchbruch im Profifußball (70 Tore in 115 Spielen). Zuvor stand der Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Bernd Hobsch unter anderem beim VfB Lübeck, der SpVgg Bayreuth und dem ehemaligen Oberpfälzer Regionalligisten SV Seligenporten unter Vertrag.