Patrick Hobsch verlässt 1860 und wechselt zum SSV Jahn

Der SSV Jahn hat am Donnerstagvormittag den nächsten Neuzugang für die neue Drittligasaison bekanntgegeben. Mit Patrick Hobsch haben die Regensburger einen im bayerischen Fußball bekannten Namen unter Vertrag genommen. Der 31-jährige Mittelstürmer spielte in den vergangenen zwei Jahren für den TSV 1860 München. Bei den Oberpfälzern unterschrieb Hobsch einen Zweijahresvertrag und trainierte kurz darauf bereits mit. Damit steht auch fest, dass der erfahrene Sturmtank nicht mit 1860 München in die Regionalliga gehen wird.
Alexander Schmalhofer, Sportdirektor des SSV Jahn, sagt in einer entsprechenden Pressemitteilung folgendes über den Neuzugang: „Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht.“
Hobsch selbst freut sich auf den Schritt zum SSV Jahn: „Nach den persönlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich es unbedingt machen will. Dementsprechend freue ich mich, dass es dann so schnell geklappt hat und ich künftig in diesem wunderschönen Stadion auflaufen darf. Für mich gilt es jetzt schnellstmöglich die Mannschaft komplett kennenzulernen und mich zu integrieren. Dann bin ich davon überzeugt, dass es eine runde Sache wird.“