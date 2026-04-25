Patrick Hertenberger wird neuer Co-Trainer beim SSV Ehingen-Süd Doch zuerst will er die laufende Saison mit dem SV Reinstetten noch erfolgreich beenden von Matthias Kloos · Heute, 12:44 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Reinstetten

Beim SV Reinstetten endet im Sommer ein prägendes Kapitel in der sportlichen Leitung. Abteilungsleiter Patrick Hertenberger, der erst seit dieser Saison das Amt innehat und zuvor viele Jahre als sportlicher Leiter fungierte, wird neuer Co-Trainer beim Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd. Dort trifft er künftig wieder auf Trainer Florian Treske (aktuell SV Reinstetten), der wie bekannt Trainer des SSV zur neuen Saison wird. Während Reinstetten in der Landesliga derzeit auf Rang sechs steht, kämpft Ehingen-Süd in der Verbandsliga Württemberg um den Klassenerhalt.

Der Schritt kam für Hertenberger nicht über Nacht, sondern war das Ergebnis eines intensiven Abwägungsprozesses. „Als die Anfrage zunächst von Flo und anschließend von Ehingen-Süd in Person von Helmut Schleker kam, musste ich mir natürlich erst Gedanken machen und das Ganze auch mit meiner Frau besprechen. Ohne den Rückhalt von zuhause wäre so eine Entscheidung nicht möglich gewesen. Gemeinsam haben wir uns dann dafür entschieden, diesen Schritt zu gehen.“ Die neue Aufgabe bedeutet für ihn auch einen persönlichen Entwicklungsschritt. „Für mich ist das ein riesiger Schritt, da ich mich schon immer in Richtung Trainer entwickeln wollte. Dass dieser erste Schritt im Herrenbereich direkt bei Ehingen-Süd stattfindet, ist natürlich etwas ganz Besonderes.“

Reizvolle Perspektive in Kirchbierlingen

Neben der sportlichen Herausforderung hebt Hertenberger vor allem die Zusammenarbeit mit bekannten Weggefährten hervor. „Die Aufgabe reizt mich sehr, und meine Vorfreude ist riesig – auch, weil Flo und ich uns hervorragend ergänzen.“ Entsprechend blickt er mit Zuversicht auf die kommenden Monate: „Ich freue mich auf die Jungs aus Ehingen, auf den Verein und auf die kommende gemeinsame Arbeit.“

Ehingen-Süd befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase. Der Klub rangiert im unteren Tabellenbereich der Verbandsliga und steht unter Druck, den Klassenerhalt zu sichern. Heute geht es um wichtige Punkte gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall.





Emotionale Bindung an Reinstetten Trotz aller Vorfreude auf die neue Aufgabe bleibt der Abschied aus Reinstetten von starken Emotionen begleitet. „Natürlich gibt es auch ein weinendes Auge, denn der SV Reinstetten ist mir unglaublich ans Herz gewachsen.“ Seine Zeit im Verein beschreibt er als prägend: „Ich habe hier die bisher beste Zeit meines Lebens gehabt, Freunde fürs Leben gefunden und viele schöne sowie erfolgreiche Momente erlebt.“ Dennoch stellt Hertenberger klar, dass seine aktuelle Aufgabe noch nicht abgeschlossen ist. „Mein voller Fokus liegt jedoch weiterhin auf dem SV Reinstetten. Die Saison läuft noch, und wir haben gemeinsam noch Ziele, die wir unbedingt erreichen wollen.“ In der laufenden Spielzeit blieb die Mannschaft nach der Winterpause etwas hinter den Erwartungen zurück, aus neun Spielen gab es nur drei Siege. Doch in der Tabelle steht der SVR immer noch auf Platz sechs und hat nur sechs Punkte Rückstand auf Platz zwei. Am Sonntag steht nun um 15 Uhr das Spiel beim Tabellenzehnten SC Staig an.





Morgen, 15:00 Uhr SC Staig SC Staig SV Reinstetten Reinstetten 15:00 PUSH