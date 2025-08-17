Patrick Hanke macht es mal wieder per Freistoß

Die Gäste gingen durch Sufian Bolkart nach schöner Einzelleistung früh in Führung. "Danach spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab, keiner wurde so richtig gefährlich", sagt A/O-Sportdirektor Christoph Holst. Als Ole Corleis nach einem Ellenbogenschlag behandelt werden musste, kamen die Hausherren zurück. Spielertrainer Dario Stelling nutzte eine Unachtsamkeit in der Jorker Hintermannschaft zum 1:1. Nach einem direkt verwandelten Eckball gingen die Ahlerstedter mit dem Halbzeitpfiff durch Meik Schröder sogar in Führung.

Altländer gefährlicher

Die Gäste, die erneut auf einige Stammkräfte verzichten mussten, erarbeitete sich nach dem Wechsel ein leichtes Chancenplus. "Aber die richtig hundertprozentigen Möglichkeiten waren nicht dabei", so Holst. Ein direkt verwandelter Freistoß von Patrick Hanke sorgte dann sechs Minuten vor dem Abpfiff für den verdienten Ausgleich. "Am Ende ein für beide Seiten verdienter Punkt", meint der Sportdirektor weiter. Seine Mannschaft bleibt ohne Sieg, die Altländer ohne Niederlage.

Schiedsrichter: Stefan Moche - Tore: 0:1 Sufian Bolkart (6.), 1:1 Dario Stelling (36.), 2:1 Meik Schröder (45.+1), 2:2 Patrick Hanke (84.).