Patrick Görtler kommt wieder in Schwung, aber »der Zug ist abgefahren«

Patrick Görtler (vorne) hat in der Landesliga Nordwest bereits 11 Saisontore auf dem Konto. – Foto: Andreas Roith

Patrick Görtler hat in seiner fußballerischen Laufbahn schon so einiges gesehen. Der 27-jährige Sturmtank reifte beim FC Eintracht Bamberg zu einem gestandenen Bayernliga-Knipser heran. Es folgte die Entscheidung, es im professionellen Bereich versuchen zu wollen und Görtler wechselte im Dezember 2019 zum FC Ingolstadt. Bei den Schanzern sollte er sich zunächst im Bayernliga-Team beweisen, doch dann kam Corona und bremste nicht nur den Fußball aus. Im Sommer 2022 ging`s für Görtler zurück in seine fränkische Heimat zum ATSV Erlangen. Ein Jahr später heuerte er wieder bei den "Domreitern" an, ehe er sich der SpVgg Bayreuth anschloss. In der Wagnerstadt lief es allerdings enttäuschend. Nach nur einem halben Jahr und nur einem Treffer war wieder Schluss bei der "Oldschdod". Der 1,91-Hüne ging zurück nach Bamberg - allerdings zur DJK Don Bosco.

Aber auch im Bamberger Stadtteil Wildensorg kam der Knipser zunächst nicht wie erhofft in Schwung. Ein Syndesmosebandriss Anfang dieses Jahres bremste ihn viele Wochen aus. Jetzt ist er aber wieder fit - und kommt immer besser in Fahrt: Am vergangenen Wochenende markierte er einen lupenreinen Hattrick beim 3:1-Heimsieg gegen den TuS Leider. In 13 Einsätzen hat er damit insgesamt schon elf Treffer erzielt. "Ich komme ja aus einer größeren Verletzung zurück. Demzufolge bin ich natürlich zufrieden, wie es für mich persönlich läuft. Und abgesehen von den Startschwierigkeiten, die wir hatten, spielen wir echt gut. Da kann man nicht viel meckern", meint der Stürmer. Auf Rang drei liegen die Bamberger in der Landesliga Nordwest in Lauerstellung. Die Wildensorger dürften ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden.

Bei der SpVgg Bayreuth konnte sich Patrick Görtler (li.) nicht wie erhofft durchsetzen. – Foto: Wolfgang Zink