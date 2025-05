Patrick Glöckner und TSV 1860: Darum wurde die Verlängerung zur Hängepartie

Was eh schon jeder zu wissen glaubte, ist nun offiziell: 1860-Trainer Patrick Glöckner bleibt. Doch warum zögerte sich die Verlängerung hinaus?

München – Na endlich! Mit immer neuen Worten hatte Patrick Glöckner zuletzt erklärt, dass seiner Zukunft als Trainer des TSV 1860 eigentlich nicht mehr viel im Wege steht. Von: „Ich glaube, dass wir uns in der Ausrichtung – Zielsetzung, Kader – so weit annähern, dass wir jetzt irgendwann einen Punkt dran machen können.“ (6. Mai) über: „Ich glaube, wir können da schon bald in eine bestimmte Richtung etwas verkünden.“ (8. Mai) bis: „Wir sind kurz davor, etwas zu verkünden.“ (13. Mai).

Demnächst wären Glöckner vermutlich die Formulierungen ausgegangen, daher wurde am Donnerstag (15. Mai) nun wirklich ein blauer Haken hinter die Vertrags-Hängepartie gemacht. Glöckner bleibt! Mit einer Pressemitteilung am Vormittag machten die Löwen offiziell, was inzwischen eh schon jeder zu wissen glaubte.