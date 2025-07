Patrick Funk und Niklas Groiß lassen Oberligisten jubeln

Auf der Sportanlage in Waldhausen trafen die Essinger auf die zweite Mannschaft der Eintracht, die sich in den vergangenen Tagen im Trainingslager auf der Ostalb befand und ihren Aufenthalt extra für dieses Spiel verlängert hatte. Ein Entschluss, der sich lohnen sollte: Die Partie zwischen den beiden Oberligisten bot ansehnlichen Fußball und dürfte beiden Trainerteams wertvolle Erkenntnisse geliefert haben.

Bereits in der fünften Minute brachte Patrick Funk den TSV mit einem sehenswerten Volleyschuss in Führung. In der 17. Minute verhinderte Tom Österle mit einer starken Fußabwehr gegen Gaul Souza den möglichen Ausgleich. Kurz darauf verfehlte Lennart Ruther nach einem weiten Freistoß von Besnik Koci per Kopf nur knapp das Tor (24.).