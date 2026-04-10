Patrick Friesdorf wird ab Sommer Cheftrainer von Frechen 20. – Foto: Nick Förster

Die Nachfolge von Trainer Okan-Tamer Özbay bei Frechen 20 ist geklärt: Patrick Friesdorf wird ab Sommer neuer Cheftrainer der 1. Mannschaft.

„Patrick verkörpert alle Werte, die Frechen 20 in den letzten Jahren geprägt haben. Er versteht sich in der Herrenabteilung mit den aktuellen Trainern der U23 und U21 hervorragend und kennt die Abläufe im Verein bestens. Von seiner Expertise und Fußballerfahrung kann und wird ein 19-Jähriger wie auch ein 30-Jähriger profitieren. Er brennt für die Aufgabe, weil der Verein und die Mannschaft für ihn eine Herzensangelegenheit ist“, sagt unser 1. Vorsitzender Sahin Yildirim über die Entscheidung für Patrick.