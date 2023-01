Patrick Eberl wird spielender „Co“ in Ramspau Dem Kreisklassisten glückt in der Winterpause ein Coup – Gelingt der Wiederaufstieg in die Kreisliga?

Sechs Jahre mischte Ramspau in Serie in der Kreisliga 2 mit. Die Corona-Abbruch-Saison 2019/21 beendete man unter Dauer-Coach Richard Warlimont sogar auf Rang drei. Dann erfolgte ein nicht abzusehender Einbruch. Am Ende der Spielrunde 2021/22 musste man den bitteren Gang in die Kreisklasse hinnehmen. Mit Willi Petz konnte ein neuer Trainer gewonnen werden. „Ich kenne Willi schon lange. Er hat einige Erfolge vorzuweisen und sich vom ersten Tag an zurechtgefunden. Die Mannschaft hat er technisch und taktisch gut weiterentwickelt, zudem kann er wunderbar mit jungen Spielern umgehen. Ein absoluter Glücksfall. Umso mehr freuen wir uns, dass uns Willi über die Saison hinaus erhalten bleiben wird“, erklärt Abteilungsleiter Bleier. Auch Torwarttrainer David Stuber (29) sowie Felix Reimann (30) und Michael Felser (30) – die beiden tragen die Verantwortung für die zweite Mannschaft, die in der A-Klasse 3 zuhause ist – bleiben an Bord.



Eigentlich waren die Verantwortlichen im Sommer auf der Suche nach einem Spielertrainer. „Ein Kandidat hat bereits fest zugesagt, allerdings kurzfristig wieder abgesagt. Gut, dass wir dann den Willi für uns haben gewinnen können, auch wenn er alles andere als ein Spielertrainer ist. Und nun bekommt das Trainerteam Verstärkung“, freut sich Christian Bleier, der einen echten Transferkracher als spielenden Co-Trainer präsentieren kann. Der 27-jährige Defensivallrounder Patrick Eberl, in der Jugend kickte für den 1. FC Nürnberg, sorgte auch im Herrenbereich für Furore. In der Landesliga sammelte er Einsätze für Kareth, Ettmannsdorf und Burglengenfeld. In der Bayernliga für Ammerthal und Amberg. Zudem schnürte er von 2015 bis 2019 die Fußballschuhe für den VfB Straubing in der Bezirksliga West. Christian Bleier, der sich bei den Verantwortlichen des ASV Burglengenfeld für den reibungslosen Transfer bedanken möchte, ist von Eberl überzeugt: „Patrick soll auf dem Feld als Leitwolf fungieren, unsere relativ junge Mannschaft führen, koordinieren und formen.“



Abgänge hat man bei der SpVgg Ramspau nicht zu verzeichnen. „Wir setzen auf Einheimische, die in der JFG 3 Schlösser Eck gut ausgebildet werden. Wie die anderen Stammvereine Leonberg, Pirkensee-Ponholz, und Maxhütte-Haidhof stecken wir viel Energie in die Jugendarbeit. Viele Teams spielen höherklassig, die Spieler erfahren eine solide Ausbildung“, so Bleier. Regelmäßig rücken junge Talente nach. Sie gilt es zu integrieren, zu fördern und zu fordern. Christian Bleier ist zuversichtlich: „Wir sind gut aufgestellt.“ Die erste Mannschaft überwintert in der Kreisklasse 2 mit 40 Punkten auf Rang zwei (13/1/3). Erster ist Stadtamhof mit 43 Zählern, Dritter Bosna-Fortuna II mit 38 Punkten. Mit einem Torverhältnis von 66:18 stellt Ramspau sowohl die stärkste Offensive als auch die beste Defensive der gesamten Liga. Niemand würde sich im Lager der SpVgg dagegen wehren, wenn man die Saison 2023/24 wieder in der Kreisliga 2 bestreiten dürfte.