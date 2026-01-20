Patrick Eberl heuert als Spielertrainer in Brunn an

In Brunn tritt Eberl die Nachfolge von Karl Döring an. Der 54-Jährige hat sich dazu entschlossen, das Traineramt am Saisonende nach sechs Jahren abzugeben. Für die neue Spielzeit wird er für kein Amt zur Verfügung stehen. Ausschlaggebend sind private und zeitliche Gründe. Döring übernahm den Kreisklassisten während des Corona-Sommers 2020 in einer sportlich schwierigen Phase. Sofort übernahm er Verantwortung und führte das Team mit einer Siegesserie zum Klassenerhalt. In den Folgesaisons entwickelte er die Mannschaft sukzessive weiter, was sich auch an den Saisonplatzierungen widerspiegelt. Gegenwärtig steht man als Tabellenvierter gut da. Brunns Abteilungsleiter Michael Trettenbach hebt die „ruhige und menschliche Art“ des scheidenden Trainers hervor, der neben seinem Trainerjob auch im Hintergrund kräftig mit anpacken würde. „Wir möchten uns als Verein, aber auch ich ganz persönlich, von Herzen für seinen enormen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Treue in all den Jahren bedanken“, unterstreicht Trettenbach.



Der Spartenleiter ist froh, mit Patrick Eberl zügig einen Nachfolger präsentieren zu können. Den Kontakt hergestellt hatte Markus Scheid, der nah dran ist an der Mannschaft. „Wir freuen uns riesig, dass Patrick unsere Erste übernimmt. Er ist ein echter Brunnerer, wohnt mit seiner Familie in Brunn und kennt viele Jungs schon seit Kindertagen – darunter natürlich seinen Bruder Jonas. Patrick passt sportlich und menschlich hervorragend zu uns. Man merkt sofort, dass er richtig Bock hat, Verantwortung zu übernehmen. Wir sind überzeugt, dass er uns sowohl auf dem Platz als auch im Vereinsleben einen echten Schub geben wird“, so Trettenbach.



Eberl selbst, der in seiner Laufbahn unter anderem für den FC Amberg, Kareth-Lappersdorf, Ettmannsdorf und Burglengenfeld spielte, freut sich schon sehr auf die neue Aufgabe: „Ich bin ein Brunnerer und es war immer mein Ziel und Wunsch, zum Ende meiner aktiven Karriere hierher zurückzukommen und beim TSV früher oder später als Trainer zu fungieren. Wir waren uns schnell einig“, sagt der zweifache Familienvater, für den es zum Brunner Sportplatz nur ein Katzensprung ist. Dementsprechend hält sich der zeitliche Aufwand im Rahmen. Eberl freut sich auf die Arbeit mit einer „interessanten und jungen Mannschaft. Da sehe ich Entwicklungspotenzial.“ In der kommenden Saison sei das Ziel, „vorne mitzuspielen und schauen was geht“. Zudem stehe die spielerische Weiterentwicklung der Mannschaft im Fokus. Beide Seiten haben die Zusammenarbeit langfristig ausgelegt.



In puncto Spielerpersonal kann der TSV Brunn ebenfalls Positives vermelden. Für die neue Saison halten alle Kaderspieler dem Verein die Treue. Lediglich altersbedingt bzw. aus zeitlichen Gründen könnten zwei, drei Akteure künftig kürzertreten. Dafür werden die Langzeitverletzten Elias Miethaner, Lukas Goß, Andreas Döring, Isa Kagirov, Robert Söllner und Jonas Eberl peu à peu aufs Feld zurückkehren. Der Noch-A-Jugendliche Tim Recktenwald gehört schon jetzt fest zur Mannschaft. Michael Trettenbach blickt optimistisch nach vorne: „Unsere eigenen Jugendspieler sollen auch in Zukunft in den Herrenbereich integriert werden. Mit Patrick als neuen Trainer und einem motivierten Team gehen wir voller Zuversicht in die neue Saison. Da wollen wir dann im vorderen Tabellenbereich mitspielen und guten Fußball zeigen.“