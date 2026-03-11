Patrick Degen verlängert beim WSC Frisia

Gute Nachrichten für den WSC Frisia: Patrick Degen bleibt dem Verein auch in der kommenden Saison erhalten. Nach einer Phase der Ungewissheit über seine sportliche Zukunft ist der Standardspezialist wieder vollständig fit und will mit seinen präzisen ruhenden Bällen weiterhin für Gefahr sorgen.

Für Degen ist die Verlängerung zugleich ein persönlicher Erfolg. Lange war unklar, ob er überhaupt noch einmal auf den Platz zurückkehren kann. Umso größer ist nun die Erleichterung über seine vollständige Genesung und die Perspektive auf eine weitere Spielzeit.