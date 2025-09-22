 2025-09-22T14:30:02.114Z

Allgemeines
Patrick Brümmer umjubelter Held bei Nattheim, 5 Hütten in Hüttlingen

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 8. Spieltags

Der 8. Spieltag in der Bezirksliga Ostwürttemberg bot Dramatik pur: Der 1. FC Germania Bargau teilte sich mit dem FV 08 Unterkochen die Punkte, während die Sportfreunde Lorch gegen die Reserve der Sportfreunde Dorfmerkingen eine bittere Niederlage kassierten. Der TSV Böbingen musste sich trotz Führung der DJK Schwabsberg-Buch geschlagen geben, der SSV Aalen feierte einen wichtigen Heimsieg gegen den TV Neuler.

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
1
1
Abpfiff

Der 1. FC Germania Bargau und der FV 08 Unterkochen trennten sich 1:1. Luis Löffelad brachte Unterkochen in der 45. Minute in Führung, ehe Fabian Zischka per Foulelfmeter in der 75. Minute für Bargau ausglich. Beide Mannschaften zeigten defensiv disziplinierten Fußball, ein Sieger hätte dem Spielverlauf kaum entsprochen. In der Tabelle behauptet Bargau mit nun 13 Punkten Rang vier, während Unterkochen mit zehn Zählern im gesicherten Mittelfeld bleibt.

Gestern, 15:00 Uhr
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
1
3

Die Sportfreunde Lorch gingen früh durch Steffen Kreeb in der 3. Minute in Führung, doch am Ende jubelte die Reserve der Sportfreunde Dorfmerkingen über einen 3:1-Auswärtserfolg. Dominik Fischer (54.), Bernd Mahler (58.) und Tobias Kaschek (76.) drehten die Partie. Während Lorch mit nur vier Punkten weiter im Tabellenkeller steckt, festigte Dorfmerkingen II mit 13 Zählern den Anschluss an die Spitzenplätze. Für Lorch war es bereits die fünfte Niederlage im siebten Spiel.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
1
3
Abpfiff

Der TSV Böbingen startete vielversprechend und ging durch Yannick Cramer in der 28. Minute in Führung. Doch die DJK Schwabsberg-Buch drehte die Partie durch Johannes Fuchs (31., 46.) und Michael Hügler (78.) zu einem verdienten 3:1-Auswärtssieg. Damit setzt sich die DJK mit 16 Punkten an die Tabellenspitze. Böbingen stagniert nach der Niederlage bei zehn Zählern und steckt im breiten Mittelfeld fest.

Gestern, 15:00 Uhr
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
2
0
Abpfiff

Der SSV Aalen feierte einen wichtigen 2:0-Erfolg über den TV Neuler. Maximilian Groß erzielte kurz vor der Pause in der 41. Minute die Führung, ehe Denyel Gülbahar in der 85. Minute den Deckel draufsetzte. Neuler fand über weite Strecken nicht in die Partie und bleibt nach acht Spielen bei neun Punkten. Aalen klettert hingegen auf zehn Punkte und hat als Aufsteiger wieder Anschluss ans Mittelfeld gefunden.

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
2
3
Abpfiff

Die SGM Tannhausen/Stödtlen stand kurz vor einem Sieg, ehe die TSG Nattheim das Spiel in der Nachspielzeit mit zwei Treffern drehte. Fabian Horsch hatte Nattheim in der 21. Minute in Führung gebracht, ehe Alexander Vaas (34.) und David Weißenburger (53.) die Gastgeber jubeln ließen. Doch Patrick Brümmer traf in der 90.+1 und 90.+2 Minute doppelt und sicherte Nattheim den 3:2-Auswärtssieg. Tannhausen bleibt mit drei Punkten tief im Tabellenkeller, Nattheim hingegen schiebt sich mit 15 Punkten auf Rang zwei.

Mi., 03.09.2025, 18:00 Uhr
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
FC Durlangen
FC DurlangenDurlangen
3
2
Abpfiff

Die TSG Schnaitheim startete furios und ging durch Simon Wegmann bereits in der 3. Minute in Führung. Adrian Drimus glich per Foulelfmeter kurz vor der Pause (45.+1) aus, doch Stanislav Mikirtychyants (56.) und Matteo Gammaro (83.) stellten die Weichen auf Sieg. Luciano Falcone verkürzte in der 88. Minute noch einmal für den FC Durlangen, doch die Gastgeber retteten den knappen 3:2-Erfolg ins Ziel. Schnaitheim schöpft nach dem zweiten Saisonsieg Hoffnung, bleibt mit sieben Punkten jedoch im Tabellenkeller, während Durlangen mit zehn Zählern im Mittelfeld verharrt.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw. II
1
4
Abpfiff

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II feierte einen überzeugenden 4:1-Auswärtssieg beim TSV Hüttlingen. Kevin Scherer (26., 82.), Timo Frank (31.) und Nico Speidel (39.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Johannes Hahn in der 51. Minute Ergebniskosmetik betrieb. Hüttlingen, bislang stabil, verpasst damit den Sprung nach oben und bleibt bei 13 Punkten. Hofherrnweiler II hingegen macht mit nun zehn Punkten einen wichtigen Schritt aus der unteren Tabellenhälfte.

