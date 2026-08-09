Patrick Anders: "Was Hilden kann, können wir schon lange“

Für seine diesjährige Trikotverlosung, bei der traditionell unter anderem die Sponsoren auf dem Heim- und Ausweichtrikot des Oberliga-Teams gefunden werden, hatte Ratingen 04/19 im Vorfeld 42 Lose zum Stückpreis von 1.000 Euro verkauft und damit zehn mehr als im Vorjahr. „Damit sind wir echt zufrieden“, sagte Präsident Jens Stieghorst unserer Redaktion in dem Wissen, dass „wir deutlich früher damit anfangen müssen“. Durch die Sommerferien entging dem Klub etwas.
Die Steigerung im Erlös durch die Lose hat natürlich auch mit einer starken Vorsaison und der dadurch entstandenen Euphorie zu tun. Das Team von Chefcoach Damian Apfeld, der am Freitag bei der Trikotverlosung noch im Urlaub weilte, aber rechtzeitig zum Niederrheinpokal-Auftakt am Sonntag (15 Uhr) beim Landesligisten VfL Rhede wieder an der Seitenlinie sein wird, war in der vergangenen Spielzeit lange Tabellenführer gewesen, musste sich auf der Zielgeraden aber mit der Vizemeisterschaft hinter Aufsteiger VfB Hilden begnügen. Das war das beste Ergebnis in der Oberliga Niederrhein in der Vereinsgeschichte. Das zweitbeste Resultat hatte es in der Saison 2014/15 unter Peter Radojewski mit Platz drei gegeben – und in diesem Fahrwasser in jenem Jahr dann mit 51 verkauften Losen das beste Ergebnis bei der Trikotaktion.
In der Gegenwart gab es da das zweitbeste Ergebnis, und etliche Ratinger waren der Einladung von 04/19 gefolgt, das am Freitagabend zu Freigetränken und kostenlosem Essen einlud bei der offiziellen Saisoneröffnung, in die die Losziehung eingebunden war. Unter den Gästen waren auch zwei Bürgermeister, was Stieghorst freute und ihm „eine Ehre“ war: Amtsinhaber Patrick Anders, dessen Frau Andrea als Losfee fungierte, sowie sein Vor-Vor-Vorgänger Wolfgang Diedrich, der als Beiratsmitglied oft 04/19-Spiele besucht und sogar beim Finale der Vorsaison in Monheim dabei war, als rund 250 mitgereiste Ratinger versuchten, das Team noch zum Aufstieg zu tragen. Daraus wurde aufgrund einer 0:2-Niederlage nichts.
Die Enttäuschung darüber muss nun abgeschüttelt sein, mit der Pokalpartie am Sonntag in Rhede startet die neue Pflichtspiel-Saison, eine Woche später tritt 04/19 bei der SpVg Schonnebeck zum Auftakt der neuen Oberliga-Spielzeit an. Für die gab Stieghorst ein Ziel aus: „Wir haben letzte Saison 67 Punkte geholt und wollen uns immer verbessern. Die Oberliga wird so stark sein wie noch nie, aber 67 Punkte plus X sind das Ziel, und dann schauen wir, welcher Platz dabei rauskommt.“ Patrick Anders wurde da konkreter: „Ich hoffe, am Ende der Saison werden wir alle was zu feiern haben: Was Hilden kann, können wir schon lange. Wir können uns perspektivisch die Regionalliga sehr gut vorstellen.“
Nachdem alle Lose in der Trommel gelandet waren, zog Andrea Anders, die „First Lady von Ratingen“, wie Stieghorst die Bürgermeister-Gattin nannte, als Nachfolger der Physiotherapiepraxis Heitbrink die Kanzlei Pieper&Partner aus Ratingen, die erst am Morgen ein Los gekauft hatte, als Sponsor für das Heimtrikot und damit den Gewinner des ersten Preises. Den zweiten, die Brust des Oberliga-Ausweichtrikots, bekam nach ETI Expertes für die neue Spielzeit die Kommit Ratingen. Preis drei, Sponsoring auf einem Jugendtrikot erhielt nach Stieghorst nun MSG Brandschutz, Preis vier, „Sponsor of the day“ bei einem Oberliga-Heimspiel, gab es nach der Kanzlei Schneider nun für Helmut Steigerwald. Preis fünf ein signiertes Trikot der Oberliga-Mannschaft ging nach Rigo Eifler nun an Grimmert Recycling.