Patrick Anders: "Was Hilden kann, können wir schon lange“

Die Steigerung im Erlös durch die Lose hat natürlich auch mit einer starken Vorsaison und der dadurch entstandenen Euphorie zu tun. Das Team von Chefcoach Damian Apfeld, der am Freitag bei der Trikotverlosung noch im Urlaub weilte, aber rechtzeitig zum Niederrheinpokal-Auftakt am Sonntag (15 Uhr) beim Landesligisten VfL Rhede wieder an der Seitenlinie sein wird, war in der vergangenen Spielzeit lange Tabellenführer gewesen, musste sich auf der Zielgeraden aber mit der Vizemeisterschaft hinter Aufsteiger VfB Hilden begnügen. Das war das beste Ergebnis in der Oberliga Niederrhein in der Vereinsgeschichte. Das zweitbeste Resultat hatte es in der Saison 2014/15 unter Peter Radojewski mit Platz drei gegeben – und in diesem Fahrwasser in jenem Jahr dann mit 51 verkauften Losen das beste Ergebnis bei der Trikotaktion.

In der Gegenwart gab es da das zweitbeste Ergebnis, und etliche Ratinger waren der Einladung von 04/19 gefolgt, das am Freitagabend zu Freigetränken und kostenlosem Essen einlud bei der offiziellen Saisoneröffnung, in die die Losziehung eingebunden war. Unter den Gästen waren auch zwei Bürgermeister, was Stieghorst freute und ihm „eine Ehre“ war: Amtsinhaber Patrick Anders, dessen Frau Andrea als Losfee fungierte, sowie sein Vor-Vor-Vorgänger Wolfgang Diedrich, der als Beiratsmitglied oft 04/19-Spiele besucht und sogar beim Finale der Vorsaison in Monheim dabei war, als rund 250 mitgereiste Ratinger versuchten, das Team noch zum Aufstieg zu tragen. Daraus wurde aufgrund einer 0:2-Niederlage nichts.