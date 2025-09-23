Patersdorf verliert Punkte am grünen Tisch und geht dagegen vor

Allerdings ist der Drops aus Patersdorfer Sicht in dieser Angelegenheit noch nicht gelutscht. "Wir werden in die nächste Instanz gehen und Berufung gegen das Urteil einlegen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass wir derzeit keine Details nennen. Der Fall ist komplex; nach unserer Auffassung liegt eine technisch-organisatorische Unklarheit im Zuge des Vereinswechsels und der Systemanzeige vor. Wir lassen die Entscheidung daher prüfen – wir möchten nicht für etwas sanktioniert werden, das wir nicht zu vertreten haben“, erklärt SpVgg-Abteilungsleiter Tommy Schneider.







Der Punktabzug würde für die Mannschaft um Pfleger, Kasdas, Bodnaruk und Co. das Abrutschen auf Rang acht bedeuten. "Das wäre für unsere Truppe ein spürbarer Dämpfer, denn bislang spielen wir eine sehr ordentliche Saison. Wir zeigen ansehnlichen Fußball und mit unserem jungen Trainer Lukas Gehr passt es hervorragend. Wir werden daher alles daran setzen, dass es beim sportlich erzielten Ausgang des Bernried-Spiels bleibt“, betont Schneider. Den Kraus-Mannen würden die Zähler am grünen Tisch hingegen sehr wohl tun. In der Tabelle würde die Truppe um die Gebrüder Fellinger zwar nur zwei Ränge gutmachen, der Rückstand zur begehrten zweiten Position würde jedoch auf zwei Zähler schrumpfen. Man darf also gespannt sein, welches Ende diese Geschichte finden wird.