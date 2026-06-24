Patersdorf setzt auf junge Neuzugänge und Trainerteam um Gehr Der Kreisklassist hat seinen Kader verjüngt +++ Torjäger Bodnaruk hat den Klub verlassen von PM / ts · Heute, 09:50 Uhr · 0 Leser

stehend v.l.: Abteilungsleiter Karl-Heinz Karl und Julian Schneider, Co-Trainer 1. Mannschaft Alexander Kasdas, Trainer 1. Mannschaf Lukas Gehr, Co-Trainer 1. Mannschaft Nico Kraus, Abteilungsleiter Tommy Schneider, 1. Vorstand Marco Fenzl Sitzend v.l. die Neuzugänge Johannes Müller, Cornelius Piermeier, Noah Geier, Max Hofbauer, Ondrej Svoboda – Foto: Verein

Kreisklassist SpVgg Patersdorf geht mit einem unveränderten Trainerteam und einigen Neuzugängen, aber auch ein paar Abgängen in die Spielzeit 2026/27.

"Die Verlängerung mit dem Trainerteam um Cheftrainer Lukas Gehr und seinen beiden Spielertrainern Nico Kraus und Alexander Kasdas und Torwarttrainer Simon Augustin war der logische Schritt. Alle Trainer identifizieren sich vollkommen mit den Werten des Vereins und auch zwischenmenschlich passt es zwischen Mannschaft und Trainerteam hervorragend. Wir sind mit der Arbeit des Trainerteams hochzufrieden, da sie auch fachlich überzeugende Arbeit leisten. Gerade die Entwicklung der jungen Spieler im individuellen und taktischen Bereich ist hier zu erwähnen. Wir alle freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit", sagt Spartenleiter Tommy Schneider.





"Wir haben im vergangenen Jahr viele wichtige Grundlagen geschaffen. Jetzt gilt es, diese Woche für Woche auf den Platz zu bringen. Als Mannschaft wollen wir mutig auftreten, unsere Entwicklung konsequent vorantreiben und in jedem Spiel zeigen, wofür die SpVgg Patersdorf steht. Wenn jeder bereit ist, für den anderen alles zu investieren, bin ich überzeugt, dass wir gemeinsam den nächsten Schritt machen werden“, blickt Cheftrainer Lukas Gehr kämpferisch auf die neue Saison.







Ein wesentlicher Baustein der Vereinsphilosophie bleibt die intensive Nachwuchsarbeit. Zahlreiche Spieler aus der eigenen Jugend stehen bereits im Herrenteam oder rücken in den kommenden Jahren nach. Die enge Verzahnung zwischen Jugend- und Herrenfußball soll auch künftig dafür sorgen, dass talentierte Spieler aus den eigenen Reihen frühzeitig an den Seniorenfußball herangeführt werden. Passend zu dieser Philosophie kann die SpVgg auch mehrere Neuzugänge begrüßen, die beide Herrenmannschaften verstärken werden. Mit Johannes Müller aus der eigenen A-Jugend sowie Max Hofbauer von der A-Jugend der SpVgg GW Deggendorf stoßen zwei vielversprechende Nachwuchsspieler zur Mannschaft. Darüber hinaus wechseln Cornelius Piermeier (TSV Regen 2), Noah Geier (TSV Böbrach), Matthias Janischewski (SpVgg Schweinhütt) nach Patersdorf. Komplettiert wird das Sextett durch den tschechischen Neuzugang Ondrej Svoboda, der das Offensivspiel beleben soll. Nicht mehr für Patersdorf auflaufen wird Ex-Landesligakicker Petro Bodnaruk, der in der Vorsaison 18 Treffer erzielte. Der Angreifer ist zu einem österreichischen Klub gewechselt. Ebenfalls verabschiedet wurden Marco Winter (Spvgg Allersdorf), Michael Kauschinger (Spvgg Ruhmannsfelden), Julian Schmidt (Spvgg Teisnach) und Albert Petersamer (eigene AH).







Petro Bodnaruk wird nicht mehr für die SpVgg Patersdorf stürmen – Foto: Harry Rindler